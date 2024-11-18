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Лига наций
18 ноября 2024, 17:59 | Обновлено 18 ноября 2024, 18:05
504
0

Тренер сборной Албании: «Произойти может что угодно»

Силвиньо поделился мнениями накануне матча с Украиной

18 ноября 2024, 17:59 | Обновлено 18 ноября 2024, 18:05
504
0
Тренер сборной Албании: «Произойти может что угодно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Силвиньо

Главный тренер сборной Албании Силвиньо высказался по поводу грядущего поединка в Лиге наций против национальной команды Украины.

«Если сравнивать ситуацию с той, что была три месяца назад, то это самая равная группа. Перед заключительными матчами может произойти почти что угодно. Если говорить о предыдущем матче Грузии против Украины – я видел ее. Это была сложная игра, шансы были 50 на 50. Украинцы сыграли вничью, и это свидетельствует в пользу того, что эта группа очень ровная.

Каждая из команд играла на Евро-2024, имеет хороших игроков и тренеров. Конечно, мы рассчитываем на победу, потому что будем играть при поддержке домашних трибун. Но, конечно, мы уважаем Украину, у них хорошая, тяжелая команда. Нам нужно сыграть один из лучших матчей, потому что у нас еще есть шансы даже выиграть группу. Это наша цель сегодня», – сказал Силвиньо.

Напомним, что в турнирной таблице Украина занимает четвертую строчку (5 баллов), а вот Албания – третья (7 очков).

Матч между Албанией и Украиной состоится 19 ноября в 21.45 по Киеву.

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Силвиньо сборная Албании по футболу сборная Украины по футболу Лига наций Албания - Украина
Андрій Вітренко Источник: Суспильне Спорт
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