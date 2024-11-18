Тренер сборной Албании: «Произойти может что угодно»

Главный тренер сборной Албании Силвиньо высказался по поводу грядущего поединка в Лиге наций против национальной команды Украины.

«Если сравнивать ситуацию с той, что была три месяца назад, то это самая равная группа. Перед заключительными матчами может произойти почти что угодно. Если говорить о предыдущем матче Грузии против Украины – я видел ее. Это была сложная игра, шансы были 50 на 50. Украинцы сыграли вничью, и это свидетельствует в пользу того, что эта группа очень ровная.

Каждая из команд играла на Евро-2024, имеет хороших игроков и тренеров. Конечно, мы рассчитываем на победу, потому что будем играть при поддержке домашних трибун. Но, конечно, мы уважаем Украину, у них хорошая, тяжелая команда. Нам нужно сыграть один из лучших матчей, потому что у нас еще есть шансы даже выиграть группу. Это наша цель сегодня», – сказал Силвиньо.

Напомним, что в турнирной таблице Украина занимает четвертую строчку (5 баллов), а вот Албания – третья (7 очков).

Матч между Албанией и Украиной состоится 19 ноября в 21.45 по Киеву.