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  4. Игорь ЖАБЧЕНКО: «Вряд ли Украина сможет переиграть Албанию»
Лига наций
18 ноября 2024, 14:21 |
809
0

Игорь ЖАБЧЕНКО: «Вряд ли Украина сможет переиграть Албанию»

Целостная игра в сборной пока отсутствует

18 ноября 2024, 14:21 |
809
0
Игорь ЖАБЧЕНКО: «Вряд ли Украина сможет переиграть Албанию»
Игорь Жабченко

Бывший игрок национальной сборной Украины Игорь Жабченко эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на матч Лиги наций по футболу между сборными Албании и Украины, который состоится 19 ноября в Тиране:

«Подходит к завершению групповой турнир Лиги наций и приходится констатировать, что ни в одном из проведенных поединков игра украинской сборной не производила целостного впечатления. Были качественные отрезки, которые сменялись провальными и поэтому имеем то, что имеем: к решающему противостоянию с албанцами подошли занимая последнее место.

Думаю, что завтра украинская сборная приложит максимум усилий, чтобы склонить чашу весов на свою сторону, взять верх и избежать понижения в классе. Она даже забьет, но этого окажется недостаточно для победы, потому что свои ворота не сохраним на «замке». Будет результативная ничья – 1:1, которая нас отнюдь не устраивает. А все из-за досадных сбоев в командном механизме».

Ранее стало известно, когда состоится в Тиране пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва перед игрой с албанцами.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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