Игорь ЖАБЧЕНКО: «Вряд ли Украина сможет переиграть Албанию»
Целостная игра в сборной пока отсутствует
Бывший игрок национальной сборной Украины Игорь Жабченко эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на матч Лиги наций по футболу между сборными Албании и Украины, который состоится 19 ноября в Тиране:
«Подходит к завершению групповой турнир Лиги наций и приходится констатировать, что ни в одном из проведенных поединков игра украинской сборной не производила целостного впечатления. Были качественные отрезки, которые сменялись провальными и поэтому имеем то, что имеем: к решающему противостоянию с албанцами подошли занимая последнее место.
Думаю, что завтра украинская сборная приложит максимум усилий, чтобы склонить чашу весов на свою сторону, взять верх и избежать понижения в классе. Она даже забьет, но этого окажется недостаточно для победы, потому что свои ворота не сохраним на «замке». Будет результативная ничья – 1:1, которая нас отнюдь не устраивает. А все из-за досадных сбоев в командном механизме».
Ранее стало известно, когда состоится в Тиране пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва перед игрой с албанцами.
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