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  4. Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
Лига наций
16 ноября 2024, 20:57 | Обновлено 16 ноября 2024, 20:58
6272
10

Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили

У Довбика во втором тайме были проблемы с коленом

16 ноября 2024, 20:57 | Обновлено 16 ноября 2024, 20:58
6272
10
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

16 ноября проходит матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Время начала встречи - 19:00 по Киеву.

Украинский нападающий Артем Довбик начал матч в стартовом составе и был заменен на 80-й минуте. По информации Суспільного у Довбика возникли проблемы с коленом.

Отмечалось, что из-за проблем с коленом Довбик мог вообще не сыграть в этом матче.

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Артем Довбик сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Грузия - Украина травма
Дмитро Олійник Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 10
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gvs58
А в збірній є зірки? Вперше чую. Але в групі С - всіх порвемо... 
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+5
Nikos
Наші зірки усі на передку а це банда дебілов.
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+5
MIRRA
зірка, яка грає на чистих мячах - навіть з офсайду не влучила у ствір
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+5
30263
Стояв, як стовб 80 хвилин... зірка
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+4
newo
Пічічі свій зоряний шлях пройшов. Далі казки про травми і завершення кар'єри на піку. Чувак майстер спорту по стоячому футболу.
Ответить
+3
micha(ZAKARPATTJA)
Звездище
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+3
BATI-GOOOOOL
Немає в збірної зірок !!! Десь поруч Забарний ..... і все....
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+2
Микола Захарченко
Навіщо було ставити Артема в старт , якщо в нього були проблеми зі здоров'ям ? В цьому матчі він гальмував атаки й погано грав на захист , та ще й поле було важке від дощу . Поставили б краще Назаренко , або Гуцуляка - був би швидший перехід з оборони в атаку .
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+2
ebatazov
зірка тупа, нікчемний
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0
PETP0
Та Довбойовбик в збірній гірше за Беседіна, той хоч стовпа міг зіграти, а цей взагалі нуль повний.
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-1
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