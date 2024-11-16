Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили

16 ноября проходит матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

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Коллективы играют на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Время начала встречи - 19:00 по Киеву.

Украинский нападающий Артем Довбик начал матч в стартовом составе и был заменен на 80-й минуте. По информации Суспільного у Довбика возникли проблемы с коленом.

Отмечалось, что из-за проблем с коленом Довбик мог вообще не сыграть в этом матче.