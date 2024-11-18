Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назревает скандал? В Албании заявили, что русский язык похож на украинский
Лига наций
18 ноября 2024, 20:37 | Обновлено 18 ноября 2024, 21:13
2010
8

Назревает скандал? В Албании заявили, что русский язык похож на украинский

Инцидент случился накануне пресс-конференции главного тренера Сергея Реброва

18 ноября 2024, 20:37 | Обновлено 18 ноября 2024, 21:13
2010
8
Назревает скандал? В Албании заявили, что русский язык похож на украинский
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Накануне пресс-конференции главного тренера сборной Украины Сергея Реброва случился инцидент.

Федерация футбола Албании предоставила переводчика, который должен был переводить с албанского на русский язык.

Украинский представители категорически отказались от этого – вопросы переводились с албанского на английский язык.

После пресс-конференции представительница футбольной федерации Албании сказала, что «это было лучшим решением с их стороны, потому, что русский язык похож на украинский».

Матч шестого тура Лиги наций состоится 19 ноября на стадионе «Air Albania». Начало матча – в 21:45 по киевскому времени. Албания набрала 7 баллов и идет на третьем месте. Украина замыкает группу 1 Лиги B – в активе команды 5 очков.

По теме:
«Мы его не боимся». Защитник сборной Албании ждет дуэль с Довбиком
Тарас МИХАЛИК: «Мудрик ведет за собой команду. Он лидер на поле»
Роман ЯРЕМЧУК: «Квалификации игроков сборной достаточно, чтобы победить»
Лига наций сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Албания - Украина Сергей Ребров пресс-конференция
Микола Титюк Источник
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена лучшая семерка в футболе. Роналду – только третий. Кто лидер?
Футбол | 18 ноября 2024, 00:14 2
Определена лучшая семерка в футболе. Роналду – только третий. Кто лидер?
Определена лучшая семерка в футболе. Роналду – только третий. Кто лидер?

Признание получил Винисиус Жуниор

«Не верю в этого парня». Цыганык назвал состав Украины на игру с Албанией
Футбол | 18 ноября 2024, 15:19 8
«Не верю в этого парня». Цыганык назвал состав Украины на игру с Албанией
«Не верю в этого парня». Цыганык назвал состав Украины на игру с Албанией

Известный комментатор не предполагает больших изменений в старте

Чемпион чемпионов. Марк Уильямс поднял над головой трофей в 49 лет
Снукер | 18.11.2024, 07:05
Чемпион чемпионов. Марк Уильямс поднял над головой трофей в 49 лет
Чемпион чемпионов. Марк Уильямс поднял над головой трофей в 49 лет
«Возможно случайно Мишка...» Леоненко дал прогноз на матч Албания – Украина
Футбол | 18.11.2024, 00:46
«Возможно случайно Мишка...» Леоненко дал прогноз на матч Албания – Украина
«Возможно случайно Мишка...» Леоненко дал прогноз на матч Албания – Украина
Перес хочет, чтобы легенда Реала покинул клуб. Все из-за Мбаппе
Футбол | 18.11.2024, 20:31
Перес хочет, чтобы легенда Реала покинул клуб. Все из-за Мбаппе
Перес хочет, чтобы легенда Реала покинул клуб. Все из-за Мбаппе
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Игорь Нестеренко
А рускій язик схожий на болгарську мову, а болгарська на сербську, а сербська на словацьку, а словацька на польську, а польська на українську.....  Анафема албанським чинушам
Ответить
+2
Gargantua81
а, так скандал, что они переводчика не предоставили. Это да, скандал.
я думал скандал в том, что украинский и русский язык очень похожи. тут смешной "скандал". 
Ответить
+2
Night Watch
))) Славянские языки все похожи и куча одинаковых слов.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Saar
Албанці, ви гарна нація , але в даному випадку потрібно було думати головою!
Ответить
-1
MaximusOne
В сім'ях вони з своїми жінками і дітьми спілкуються на "русском", а тут засоромилися...  "маразм крєпчає". 
Ответить
-8
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
16.11.2024, 20:57 353
Футбол
«Наш алмаз». Буряк назвал неожиданного героя сборной Украины – не Мудрик
«Наш алмаз». Буряк назвал неожиданного героя сборной Украины – не Мудрик
17.11.2024, 10:07 10
Футбол
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
18.11.2024, 07:48 3
Футбол
Известно, какую зарплату топ-клуб АПЛ готов платить Судакову
Известно, какую зарплату топ-клуб АПЛ готов платить Судакову
18.11.2024, 02:02 2
Футбол
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
18.11.2024, 08:15
Бокс
ВИДЕО. Дриблинг Мудрика и автогол. Украина забила Грузии на 7-й минуте
ВИДЕО. Дриблинг Мудрика и автогол. Украина забила Грузии на 7-й минуте
16.11.2024, 19:15
Футбол
ТАЙСОН – после поражения Полу: «Я едва не умер. Это был последний раз»
ТАЙСОН – после поражения Полу: «Я едва не умер. Это был последний раз»
17.11.2024, 09:41 3
Бокс
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
16.11.2024, 23:40 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем