Назревает скандал? В Албании заявили, что русский язык похож на украинский
Инцидент случился накануне пресс-конференции главного тренера Сергея Реброва
Накануне пресс-конференции главного тренера сборной Украины Сергея Реброва случился инцидент.
Федерация футбола Албании предоставила переводчика, который должен был переводить с албанского на русский язык.
Украинский представители категорически отказались от этого – вопросы переводились с албанского на английский язык.
После пресс-конференции представительница футбольной федерации Албании сказала, что «это было лучшим решением с их стороны, потому, что русский язык похож на украинский».
Матч шестого тура Лиги наций состоится 19 ноября на стадионе «Air Albania». Начало матча – в 21:45 по киевскому времени. Албания набрала 7 баллов и идет на третьем месте. Украина замыкает группу 1 Лиги B – в активе команды 5 очков.
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Известный комментатор не предполагает больших изменений в старте
я думал скандал в том, что украинский и русский язык очень похожи. тут смешной "скандал".