Назревает скандал? В Албании заявили, что русский язык похож на украинский

Накануне пресс-конференции главного тренера сборной Украины Сергея Реброва случился инцидент.

Федерация футбола Албании предоставила переводчика, который должен был переводить с албанского на русский язык.

Украинский представители категорически отказались от этого – вопросы переводились с албанского на английский язык.

После пресс-конференции представительница футбольной федерации Албании сказала, что «это было лучшим решением с их стороны, потому, что русский язык похож на украинский».

Матч шестого тура Лиги наций состоится 19 ноября на стадионе «Air Albania». Начало матча – в 21:45 по киевскому времени. Албания набрала 7 баллов и идет на третьем месте. Украина замыкает группу 1 Лиги B – в активе команды 5 очков.