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20 декабря 2024, 03:36 |
376
0

ФОТО. 15 лет вместе! Ракицкие опубликовали эпичный ретро-снимок со свадьбы

Ярослав и Ольга празднуют круглую дату

20 декабря 2024, 03:36 |
376
0
ФОТО. 15 лет вместе! Ракицкие опубликовали эпичный ретро-снимок со свадьбы
Instagram. Ольга и Ярослав Ракицкие

Экс-защитник «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий опубликовал трогательный совместный пост с женой Ольгой.

Пара отметила 15-летие со дня свадьбы, отметив все те преграды, которые они прошли вместе и опубликовав очень милые фото:

«15 лет вместе ❤️🥳💍. Сколько всего мы прошли на этом пути. От самого начала, когда у нас не было ничего, кроме нашей любви и безумной веры друг в друга, и до сегодня, когда все, о чем мы так мечтали, стало реальностью.

Мы повзрослели вместе, мы многому научились вместе, мы прошли столько препятствий вместе и сквозь такие бури...
и наши мечты сбывались вместе. И самые счастливые мы только вместе.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

А самое ценное, что нам удалось создать - это наша семья и наши детки 🙏🏻.

Люблю тебя ❤️ С каждым годом все больше❤️❤️❤️».

Ярослав и Ольга воспитывают двух детей – 7-летнюю дочь Ярославу и 5-летнего сына Артема.

Напомним, что совсем недавно пара отдыхала в Буковеле.

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фото lifestyle Ольга Ракицкая Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк сборная Украины по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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