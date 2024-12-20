ФОТО. 15 лет вместе! Ракицкие опубликовали эпичный ретро-снимок со свадьбы
Ярослав и Ольга празднуют круглую дату
Экс-защитник «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий опубликовал трогательный совместный пост с женой Ольгой.
Пара отметила 15-летие со дня свадьбы, отметив все те преграды, которые они прошли вместе и опубликовав очень милые фото:
«15 лет вместе ❤️🥳💍. Сколько всего мы прошли на этом пути. От самого начала, когда у нас не было ничего, кроме нашей любви и безумной веры друг в друга, и до сегодня, когда все, о чем мы так мечтали, стало реальностью.
Мы повзрослели вместе, мы многому научились вместе, мы прошли столько препятствий вместе и сквозь такие бури...
и наши мечты сбывались вместе. И самые счастливые мы только вместе.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
А самое ценное, что нам удалось создать - это наша семья и наши детки 🙏🏻.
Люблю тебя ❤️ С каждым годом все больше❤️❤️❤️».
Ярослав и Ольга воспитывают двух детей – 7-летнюю дочь Ярославу и 5-летнего сына Артема.
Напомним, что совсем недавно пара отдыхала в Буковеле.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Помимо Сон Хын Мина, прямым ударом с углового отличился Кристьян Асллани в игре Интера
Максим Шацких прокомментировал скандал вокруг вингера «Челси»