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23 ноября 2024, 05:28 |
328
0

ФОТО. Немного экстремально! Как Ракицкий с женой отдыхают в Буковели

Жена Ярослава показала как пара отдыхает на одному из самых популярных курортов Украины

23 ноября 2024, 05:28 |
328
0
ФОТО. Немного экстремально! Как Ракицкий с женой отдыхают в Буковели
Instagram. Ярослав и Ольга Ракицкие

Жена экс-футболиста «Шахтера» и сборной Украины Ярослава РакицкогоОльга – показала как пара отдыхает в Буковели.

Певица продемонстрировала на какие жертвы она идёт ради съемки контента под свои песни – девушка провела фотосессию на заснеженном балконе:

«Сниматься на улице зимой это, конечно, красиво, но всегда немного экстремально», – подписала сторис жена Ярослава Ракицкого.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Также Ольга засняла красивейшие виды, которые сейчас раскидываются перед гостями украинских Карпат.

Не обошлось и без видео с ресторана, который находится на территории отеля «SKOGUR HOME & RESORT» – минимальная цена за две ночи в этом отеле составляет 24 800 гривен.

На нескольких сторис также присутствует и Ярослав Ракицкий, который сейчас находится в поисках нового клуба – известно, что у 35-летнего защитника уже есть один неожиданный вариант трудоустройства.

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фото lifestyle чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ярослав Ракицкий Ольга Ракицкая Шахтер Донецк
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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