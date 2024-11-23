ФОТО. Немного экстремально! Как Ракицкий с женой отдыхают в Буковели
Жена Ярослава показала как пара отдыхает на одному из самых популярных курортов Украины
Жена экс-футболиста «Шахтера» и сборной Украины Ярослава Ракицкого – Ольга – показала как пара отдыхает в Буковели.
Певица продемонстрировала на какие жертвы она идёт ради съемки контента под свои песни – девушка провела фотосессию на заснеженном балконе:
«Сниматься на улице зимой это, конечно, красиво, но всегда немного экстремально», – подписала сторис жена Ярослава Ракицкого.
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Также Ольга засняла красивейшие виды, которые сейчас раскидываются перед гостями украинских Карпат.
Не обошлось и без видео с ресторана, который находится на территории отеля «SKOGUR HOME & RESORT» – минимальная цена за две ночи в этом отеле составляет 24 800 гривен.
На нескольких сторис также присутствует и Ярослав Ракицкий, который сейчас находится в поисках нового клуба – известно, что у 35-летнего защитника уже есть один неожиданный вариант трудоустройства.
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