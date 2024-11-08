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Украина. Первая лига
08 ноября 2024, 23:55 | Обновлено 08 ноября 2024, 23:57
1589
13

Неожиданный вариант в Украине. Известно, кто хочет подписать Ракицкого

Металлист 1925 рассматривает вариант с приглашением опытного защитника

08 ноября 2024, 23:55 | Обновлено 08 ноября 2024, 23:57
1589
13
Неожиданный вариант в Украине. Известно, кто хочет подписать Ракицкого
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

Харьковский клуб Металлист 1925 может подписать 35-летнего экс-защитника сборной Украины и донецкого Шахтера Ярослава Ракицкого, сообщает SportArena.

В сезоне 2023/24 Ракицкий провел 18 матчей за Шахтер, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. С лета 2024 года экс-футболист он находится в статусе свободного агента.

Ранее была информация, что Ярослав может продолжить карьеру в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах или Китае.

Также были слухи о том, что Ракицкий якобы может приобрести ФСК Мариуполь. Однако позже пресс-служба команды опровергла эту информацию.

Металлист 1925 в этом сезоне выступает в Первой лиге Украины. В группе B харьковчане занимают второе мест с 26 очками. Столько же и у лидера Полтавы.

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Металлист 1925 Ярослав Ракицкий трансферы свободный агент Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков Источник: Sportarena
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Комментарии 13
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apepa
Я против, скажу сразу. Сепарам не место в украинском Харькове!!!
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+2
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Alex Suz
Во 2ю лигу мячи подавать
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+1
Отаман
М1925 переміг б цей дуже слабкий ференцварош, мабуть напевно і  Юкса перемогла цей ференцварош, а фк гуньдяй суркіса та медведчука вчора зганьбили Україну😭
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0
Отаман
Дуже добре🥳
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-2
Отаман
M1925 дуже скоро буде в упл обсірати фк гуньдяй суркіса та медведчука, вчора їх по вуха обісрав дуже слабкий ференцварош🥳
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-4
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