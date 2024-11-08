Неожиданный вариант в Украине. Известно, кто хочет подписать Ракицкого

Харьковский клуб Металлист 1925 может подписать 35-летнего экс-защитника сборной Украины и донецкого Шахтера Ярослава Ракицкого, сообщает SportArena.

В сезоне 2023/24 Ракицкий провел 18 матчей за Шахтер, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. С лета 2024 года экс-футболист он находится в статусе свободного агента.

Ранее была информация, что Ярослав может продолжить карьеру в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах или Китае.

Также были слухи о том, что Ракицкий якобы может приобрести ФСК Мариуполь. Однако позже пресс-служба команды опровергла эту информацию.

Металлист 1925 в этом сезоне выступает в Первой лиге Украины. В группе B харьковчане занимают второе мест с 26 очками. Столько же и у лидера Полтавы.