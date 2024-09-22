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  4. Намек на трансфер? Есть реакция на возможную покупку Ракицким ФСК Мариуполя
Украина. Первая лига
22 сентября 2024, 13:25 |
540
0

Намек на трансфер? Есть реакция на возможную покупку Ракицким ФСК Мариуполя

В клубе новость стала неожиданностью

22 сентября 2024, 13:25 |
540
0
Намек на трансфер? Есть реакция на возможную покупку Ракицким ФСК Мариуполя
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

В перволиговом ФСК «Мариуполь» отреагировали на слухи о приобретении клуба бывшим защитником донецкого «Шахтера» Ярославом Ракицким:

«Мы не можем сейчас ни подтвердить, ни опровергнуть это. Для нас эта новость – такая же неожиданность, как и для вас. Единственное, что можно точно утверждать: Ярослав Ракицкий на поле мог бы принести много пользы ФСК «Мариуполь».

В сезоне 2023/24 35-летний Ярослав Ракицкий провел 18 матчей за «Шахтер», отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. С лета 2024 года экс-футболист национальной сборной Украины находится в статусе свободного агента.

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Ярослав Ракицкий чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Первая лига Украины покупка свободный агент ФСК Мариуполь трансферы
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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