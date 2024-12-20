Лига конференций20 декабря 2024, 02:07 | Обновлено 20 декабря 2024, 02:08
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Лугано – Пафос – 2:2. Сравняли на 90+5-й и привоз вратаря. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги конференций
20 декабря 2024, 02:07 | Обновлено 20 декабря 2024, 02:08
16
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19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Лугано» и «Пафос».
Игра проходила на стадионе «Стокхорн Арена» в Туне и завершилась ничьей со счетом 2:2. «Лугано» прошёл в плей-офф Лиги конференций (1/8 финала), а «Пафос» вышел в 1/16 финала.
Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря
«Лугано» – «Пафос» – 2:2
Голы: Белхадж 7, Боттани, 33 – Саипи 4 (Автогол), Гольдар, 90+5
Видеообзор матча:
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Давид Голдар (Пафос).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Боттани (Лугано).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Hadj Mahmoud (Лугано).
5’
ГОЛ ! Автогол забил Amir Saipi (Лугано).
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