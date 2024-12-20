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Лига конференций
Лугано
19.12.2024 22:00 – FT 2 : 2
Пафос
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Лига конференций
20 декабря 2024, 02:07 | Обновлено 20 декабря 2024, 02:08
16
0

Лугано – Пафос – 2:2. Сравняли на 90+5-й и привоз вратаря. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги конференций

20 декабря 2024, 02:07 | Обновлено 20 декабря 2024, 02:08
16
0
Лугано – Пафос – 2:2. Сравняли на 90+5-й и привоз вратаря. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Лугано» и «Пафос».

Игра проходила на стадионе «Стокхорн Арена» в Туне и завершилась ничьей со счетом 2:2. «Лугано» прошёл в плей-офф Лиги конференций (1/8 финала), а «Пафос» вышел в 1/16 финала.

Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря

«Лугано» – «Пафос» – 2:2

Голы: Белхадж 7, Боттани, 33 – Саипи 4 (Автогол), Гольдар, 90+5

Видеообзор матча:

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Давид Голдар (Пафос).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Боттани (Лугано).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Hadj Mahmoud (Лугано).
5’
ГОЛ ! Автогол забил Amir Saipi (Лугано).
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Лугано Пафос Лига конференций видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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