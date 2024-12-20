19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Лугано» и «Пафос».

Игра проходила на стадионе «Стокхорн Арена» в Туне и завершилась ничьей со счетом 2:2. «Лугано» прошёл в плей-офф Лиги конференций (1/8 финала), а «Пафос» вышел в 1/16 финала.

Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря

«Лугано» – «Пафос» – 2:2

Голы: Белхадж 7, Боттани, 33 – Саипи 4 (Автогол), Гольдар, 90+5

Видеообзор матча: