ФОТО. Все хорошо! Доннарумма показал, как выглядит его опухшее лицо

Голкипер «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма показал, как он сейчас выглядит после страшной травмы, полученной в матче против «Монако».

25-летний вратарь опубликовал пост в Instagram, где он в домашней атмосфере восстанавливается после травмы.

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«Все хорошо», – написал Джиджи, держа в руках песика породы мальтипу.

Также Доннарумма показал немного интерьера своего дома в Париже – все оценили роскошный угловой диван, на котором с легкостью помещается даже такой гигант, как Джиджи.

К футболисту пришли в комментарии Давид Де Хеа, Франк Рибери, Ашраф Хакими, Фабрицио Романо и другие: