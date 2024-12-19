Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. 10 швов! Как выглядит Доннарумма после удара шипами в лицо
Франция
19 декабря 2024, 01:47 | Обновлено 19 декабря 2024, 01:53
336
0

ФОТО. 10 швов! Как выглядит Доннарумма после удара шипами в лицо

Джанлуиджи пострадал в матче 16-го тура Лиги 1 2024/25 Монако – ПСЖ (2:4)

19 декабря 2024, 01:47 | Обновлено 19 декабря 2024, 01:53
336
0
ФОТО. 10 швов! Как выглядит Доннарумма после удара шипами в лицо
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

18 декабря состоялся матч 16-го тура Лиги 1 2024/25 между командами Монако и ПСЖ.

Поединок прошел на стадионе Луи II. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 22-й минуте наставнику парижан Луису Энрике пришлось заменить основного голкипера Джанлуиджи Доннарумму на Матвея Сафонова из-за травмы итальянца.

На 17-й защитник хозяев Вильфрид Синго попытался перепрыгнуть Доннарумму в одном из игровых эпизодов. Однако футболист не сумел удачно выполнить прыжок и проехался шипами своих бутс по лицу итальянского голкипера.

Как сообщает RMC Sport, Доннарумме еще в раздевалке наложили десять швов на правую щеку. В сети появилось фото лица итальянского кипера.

Источник также отмечает, что Джанлуиджи был недоволен решением главного арбитра Франсуа Летексье не показывать Синго, у которого уже была желтая, второй горчичник. Вратарь ждал рефери в подтрибунном помещении в перерыве, чтобы выразить свое недовольство, однако разговор не состоялся, поскольку судья просто прошел в раздевалку.

ФОТО. 10 швов! Как выглядит Доннарумма после удара шипами в лицо

По теме:
Монако – ПСЖ – 2:4. Что творит Дембеле, травма Джиджо. Видео голов и обзор
Ужасная травма вратаря. ПСЖ уверенно обыграл Монако в матче на 6 голов
ФОТО. Лицо в крови. Ужасная травма Доннаруммы в матче с Монако
Джанлуиджи Доннарумма фото Монако ПСЖ Монако - ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу травма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Большое возвращение: Григорчук возглавил команду УПЛ
Футбол | 18 декабря 2024, 20:33 16
ОФИЦИАЛЬНО. Большое возвращение: Григорчук возглавил команду УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Большое возвращение: Григорчук возглавил команду УПЛ

Роман Григорчук снова будет работать в Украине

Не мог встать. Кличко рассказал, что было в скандальном бою с Брюстером
Бокс | 18 декабря 2024, 07:49 4
Не мог встать. Кличко рассказал, что было в скандальном бою с Брюстером
Не мог встать. Кличко рассказал, что было в скандальном бою с Брюстером

Владимир вспомнил скандальный поединок в 2005 году

Названа оценка Довбика за матч Ромы, в котором он сделал долгожданный дубль
Футбол | 19.12.2024, 02:02
Названа оценка Довбика за матч Ромы, в котором он сделал долгожданный дубль
Названа оценка Довбика за матч Ромы, в котором он сделал долгожданный дубль
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 18.12.2024, 22:25
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
При чем тут борода? Фьюри не допустят до боя, если он не выполнит условие
Бокс | 18.12.2024, 11:27
При чем тут борода? Фьюри не допустят до боя, если он не выполнит условие
При чем тут борода? Фьюри не допустят до боя, если он не выполнит условие
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Ты разрушаешь все мои планы». Аль-Шейх дерзко обратился к Усику
«Ты разрушаешь все мои планы». Аль-Шейх дерзко обратился к Усику
17.12.2024, 08:03 10
Бокс
Звезда сборной Украины сдал положительный допинг-тест. Будет долгий бан?
Звезда сборной Украины сдал положительный допинг-тест. Будет долгий бан?
17.12.2024, 01:09 344
Футбол
Могут ли наказать сборную Украины по делу Мудрика? Юрист рассказал детали
Могут ли наказать сборную Украины по делу Мудрика? Юрист рассказал детали
17.12.2024, 23:47 5
Футбол
«Это конец». Экс-владелец клуба АПЛ объяснил, почему у Мудрика проблемы
«Это конец». Экс-владелец клуба АПЛ объяснил, почему у Мудрика проблемы
17.12.2024, 17:43 13
Футбол
«Был поражен». Кличко рассказал про встречу с путиным в сочи
«Был поражен». Кличко рассказал про встречу с путиным в сочи
17.12.2024, 20:07 4
Бокс
Известно, какой препарат принял Мудрик и провалил тест на допинг
Известно, какой препарат принял Мудрик и провалил тест на допинг
17.12.2024, 11:21 45
Футбол
Важная победа над конкурентом. Сборная Украины обыграла Румынию
Важная победа над конкурентом. Сборная Украины обыграла Румынию
17.12.2024, 20:35 15
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем