18 декабря состоялся матч 16-го тура Лиги 1 2024/25 между командами Монако и ПСЖ.

Поединок прошел на стадионе Луи II. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

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На 22-й минуте наставнику парижан Луису Энрике пришлось заменить основного голкипера Джанлуиджи Доннарумму на Матвея Сафонова из-за травмы итальянца.

На 17-й защитник хозяев Вильфрид Синго попытался перепрыгнуть Доннарумму в одном из игровых эпизодов. Однако футболист не сумел удачно выполнить прыжок и проехался шипами своих бутс по лицу итальянского голкипера.

Как сообщает RMC Sport, Доннарумме еще в раздевалке наложили десять швов на правую щеку. В сети появилось фото лица итальянского кипера.

Источник также отмечает, что Джанлуиджи был недоволен решением главного арбитра Франсуа Летексье не показывать Синго, у которого уже была желтая, второй горчичник. Вратарь ждал рефери в подтрибунном помещении в перерыве, чтобы выразить свое недовольство, однако разговор не состоялся, поскольку судья просто прошел в раздевалку.

ФОТО. 10 швов! Как выглядит Доннарумма после удара шипами в лицо