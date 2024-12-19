ФОТО. 10 швов! Как выглядит Доннарумма после удара шипами в лицо
Джанлуиджи пострадал в матче 16-го тура Лиги 1 2024/25 Монако – ПСЖ (2:4)
18 декабря состоялся матч 16-го тура Лиги 1 2024/25 между командами Монако и ПСЖ.
Поединок прошел на стадионе Луи II. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.
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На 22-й минуте наставнику парижан Луису Энрике пришлось заменить основного голкипера Джанлуиджи Доннарумму на Матвея Сафонова из-за травмы итальянца.
На 17-й защитник хозяев Вильфрид Синго попытался перепрыгнуть Доннарумму в одном из игровых эпизодов. Однако футболист не сумел удачно выполнить прыжок и проехался шипами своих бутс по лицу итальянского голкипера.
Как сообщает RMC Sport, Доннарумме еще в раздевалке наложили десять швов на правую щеку. В сети появилось фото лица итальянского кипера.
Источник также отмечает, что Джанлуиджи был недоволен решением главного арбитра Франсуа Летексье не показывать Синго, у которого уже была желтая, второй горчичник. Вратарь ждал рефери в подтрибунном помещении в перерыве, чтобы выразить свое недовольство, однако разговор не состоялся, поскольку судья просто прошел в раздевалку.
ФОТО. 10 швов! Как выглядит Доннарумма после удара шипами в лицо
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