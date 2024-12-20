Лига конференций20 декабря 2024, 01:57 | Обновлено 20 декабря 2024, 02:04
78
0
АПОЭЛ – Астана – 1:1. Два удаление за 5 минут. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги конференций
20 декабря 2024, 01:57 | Обновлено 20 декабря 2024, 02:04
78
0
19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «АПОЭЛ» и «Астана».
Игра проходила на стадионе «ГСП» в Никосии и завершилась ничьей со счетом 1:1. «АПОЭЛ» прошёл в плей-офф Лиги конференций (1/16 финала), а «Астана» финишировала на 28-м месте.
Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря
«АПОЭЛ» – «Астана» – 1:1
Голы: Донис, 57 – Казуколовас, 64
Удаления: Сациас, 70 – Эбонг, 65
Видеообзор матча:
События матча
70’
Яннис Сациас (АПОЭЛ) получает красную карточку.
65’
Макс Эбон (Астана) получает красную карточку.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Кипрас Кажуколовас (Астана).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Анастасиос Донис (АПОЭЛ).
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