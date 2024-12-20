19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «АПОЭЛ» и «Астана».

Игра проходила на стадионе «ГСП» в Никосии и завершилась ничьей со счетом 1:1. «АПОЭЛ» прошёл в плей-офф Лиги конференций (1/16 финала), а «Астана» финишировала на 28-м месте.

Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря

«АПОЭЛ» – «Астана» – 1:1

Голы: Донис, 57 – Казуколовас, 64

Удаления: Сациас, 70 – Эбонг, 65

Видеообзор матча: