ФОТО. Жена футболиста сборной Украины дала жару. Жене Лунина понравилось

Жена игрока польского «Ракува» и сборной Украины Владислава Кочергина, Карина, опубликовала очень жаркий фотосет.

Девушка сейчас находится на Сейшельских островах и наслаждается отдыхом, не забывая при этом радовать свою аудиторию.

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На красавицу подписано 90 тысяч фолловеров в Instagram: Карина показала восхитительную фигуру и впечатляющие кадры.

«Боже, зай 🔥😍😍😍😍», – не сдержалась Анастасия Лунина.