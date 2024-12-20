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20 декабря 2024, 02:26 |
311
2

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины дала жару. Жене Лунина понравилось

Карина Кочергина зажгла на Сейшельских островах

20 декабря 2024, 02:26 |
311
2
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины дала жару. Жене Лунина понравилось
Instagram. Карина Кочергина

Жена игрока польского «Ракува» и сборной Украины Владислава Кочергина, Карина, опубликовала очень жаркий фотосет.

Девушка сейчас находится на Сейшельских островах и наслаждается отдыхом, не забывая при этом радовать свою аудиторию.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На красавицу подписано 90 тысяч фолловеров в Instagram: Карина показала восхитительную фигуру и впечатляющие кадры.

«Боже, зай 🔥😍😍😍😍», – не сдержалась Анастасия Лунина.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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KIEWADIM
Ну відпочиває баба ну і що)
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ТвояМамка
Пойду посру 
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