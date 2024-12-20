Другие новости20 декабря 2024, 02:26 |
311
2
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины дала жару. Жене Лунина понравилось
Карина Кочергина зажгла на Сейшельских островах
20 декабря 2024, 02:26 |
311
2
Жена игрока польского «Ракува» и сборной Украины Владислава Кочергина, Карина, опубликовала очень жаркий фотосет.
Девушка сейчас находится на Сейшельских островах и наслаждается отдыхом, не забывая при этом радовать свою аудиторию.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На красавицу подписано 90 тысяч фолловеров в Instagram: Карина показала восхитительную фигуру и впечатляющие кадры.
«Боже, зай 🔥😍😍😍😍», – не сдержалась Анастасия Лунина.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 декабря 2024, 20:38 8
Соответствующие фото в своем Instagram опубликовал Ванат, отметив Бражко и Скорко
Футбол | 19 декабря 2024, 13:23 18
Иван Надеин не понимает позицию «Динамо» по телепулу
Бокс | 19.12.2024, 11:09
Бокс | 19.12.2024, 23:23
Футбол | 20.12.2024, 01:29
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Ну відпочиває баба ну і що)
Пойду посру
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.12.2024, 20:33 18
19.12.2024, 07:53 1
18.12.2024, 12:01 66
Бокс
19.12.2024, 08:25 1
18.12.2024, 15:14 10
18.12.2024, 07:49 4
19.12.2024, 05:03 1