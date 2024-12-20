19.12.2024 22:00 – FT 4 : 3
Лига конференций20 декабря 2024, 02:27 | Обновлено 20 декабря 2024, 02:42
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ТСЦ Бачка-Топола – Ноа – 4:3. Дубль за 2 минуты. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги конференций
20 декабря 2024, 02:27 | Обновлено 20 декабря 2024, 02:42
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19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «ТСЦ Бачка-Топола» и «Ноа».
Игра проходила на стадионе «Арена TSC» в Бачка-Тополе и завершилась победой хозяев со счетом 4:3. «ТСЦ Бачка-Топола» прошла в плей-офф Лиги конференций (1/16 финала), а «Ноа» финишировала на 31-м месте.
Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря
«ТСЦ Бачка-Топола» – «Ноа» – 4:3
Голы: Станич 41, Джаковац 74, 76, Пантович, 81 – Айас 5, 49, Феррейра, 15
Видеообзор матча:
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Милош Пантович (ТСЦ Бачка-Топола).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Ifet Dakovac (ТСЦ Бачка-Топола).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Ifet Dakovac (ТСЦ Бачка-Топола).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Айас (Ноа).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Станич (ТСЦ Бачка-Топола).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Элдер (Ноа).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Айас (Ноа).
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