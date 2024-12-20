19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «ТСЦ Бачка-Топола» и «Ноа».

Игра проходила на стадионе «Арена TSC» в Бачка-Тополе и завершилась победой хозяев со счетом 4:3. «ТСЦ Бачка-Топола» прошла в плей-офф Лиги конференций (1/16 финала), а «Ноа» финишировала на 31-м месте.

Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря

«ТСЦ Бачка-Топола» – «Ноа» – 4:3

Голы: Станич 41, Джаковац 74, 76, Пантович, 81 – Айас 5, 49, Феррейра, 15

Видеообзор матча: