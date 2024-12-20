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Лига конференций
Ларн
19.12.2024 22:00 – FT 1 : 0
Гент
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
20 декабря 2024, 02:17 | Обновлено 20 декабря 2024, 02:18
8
0

Ларн – Гент – 1:0. Победа не помогла. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги конференций

20 декабря 2024, 02:17 | Обновлено 20 декабря 2024, 02:18
8
0
Ларн – Гент – 1:0. Победа не помогла. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Ларн» и «Гент».

Игра проходила на стадионе «Виндзор Парк» в Белфасте и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. «Гент» прошёл в плей-офф Лиги конференций (1/16 финала), а «Ларн» финишировал на 34-м месте.

Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря

«Ларн» – «Гент» – 1:0

Гол: Косгроув, 74

Видеообзор матча:

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Tomas Cosgrove (Ларн).
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Ларн Гент Лига конференций видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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