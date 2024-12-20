Лига конференций20 декабря 2024, 02:17 | Обновлено 20 декабря 2024, 02:18
8
0
Ларн – Гент – 1:0. Победа не помогла. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги конференций
20 декабря 2024, 02:17 | Обновлено 20 декабря 2024, 02:18
8
0
19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Ларн» и «Гент».
Игра проходила на стадионе «Виндзор Парк» в Белфасте и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. «Гент» прошёл в плей-офф Лиги конференций (1/16 финала), а «Ларн» финишировал на 34-м месте.
Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря
«Ларн» – «Гент» – 1:0
Гол: Косгроув, 74
Видеообзор матча:
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил Tomas Cosgrove (Ларн).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 декабря 2024, 05:03 1
18 октября римляне переиграли Сампдорию со счетом 4:1 в 1/8 финала Кубка Италии
Бокс | 19 декабря 2024, 08:25 1
Промоутер признался, что планы Усика о возвращении в крузеры – не шутка
Футбол | 20.12.2024, 01:29
Бокс | 19.12.2024, 07:53
Бокс | 19.12.2024, 22:58
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.12.2024, 15:14 10
18.12.2024, 20:33 18
18.12.2024, 11:27 4
Бокс
18.12.2024, 13:42
18.12.2024, 08:57
19.12.2024, 16:58 93
Бокс