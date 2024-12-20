19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Ларн» и «Гент».

Игра проходила на стадионе «Виндзор Парк» в Белфасте и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. «Гент» прошёл в плей-офф Лиги конференций (1/16 финала), а «Ларн» финишировал на 34-м месте.

Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря

«Ларн» – «Гент» – 1:0

Гол: Косгроув, 74

Видеообзор матча: