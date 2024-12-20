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Лига конференций
ЛАСК
19.12.2024 22:00 – FT 1 : 1
Викингур Рейкьявик
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Лига конференций
20 декабря 2024, 02:47 | Обновлено 20 декабря 2024, 02:48
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ЛАСК – Викингур – 1:1. Удаление в конце матча. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги конференций

20 декабря 2024, 02:47 | Обновлено 20 декабря 2024, 02:48
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ЛАСК – Викингур – 1:1. Удаление в конце матча. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «ЛАСК» и «Викингур».

Игра проходила на стадионе «Райффайзен Арена» в Линце и завершилась ничьей со счетом 1:1. «Викингур» прошёл в плей-офф Лиги конференций (1/16 финала), а «ЛАСК» финишировал на 35-м месте. Максим Таловеров отсутствовал в заявке на матч.

Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря

«ЛАСК» – «Викингур» – 1:1

Голы: Любичич, 26 – Сигурпалссон, 23

Удаление: Гуннарссон, 90

Видеообзор матча:

События матча

90’
Karl Fridleifur Gunnarsson (Викингур Рейкьявик) получает красную карточку.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Marin Ljubicic (ЛАСК).
23’
ГОЛ ! С пенальти забил Ари Сигурпаульссон (Викингур Рейкьявик).
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ЛАСК Викингур Лига конференций видео голов и обзор Максим Таловеров
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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