19.12.2024 22:00 – FT 1 : 1
Лига конференций20 декабря 2024, 02:47 | Обновлено 20 декабря 2024, 02:48
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ЛАСК – Викингур – 1:1. Удаление в конце матча. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги конференций
20 декабря 2024, 02:47 | Обновлено 20 декабря 2024, 02:48
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19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «ЛАСК» и «Викингур».
Игра проходила на стадионе «Райффайзен Арена» в Линце и завершилась ничьей со счетом 1:1. «Викингур» прошёл в плей-офф Лиги конференций (1/16 финала), а «ЛАСК» финишировал на 35-м месте. Максим Таловеров отсутствовал в заявке на матч.
Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря
«ЛАСК» – «Викингур» – 1:1
Голы: Любичич, 26 – Сигурпалссон, 23
Удаление: Гуннарссон, 90
Видеообзор матча:
События матча
90’
Karl Fridleifur Gunnarsson (Викингур Рейкьявик) получает красную карточку.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Marin Ljubicic (ЛАСК).
23’
ГОЛ ! С пенальти забил Ари Сигурпаульссон (Викингур Рейкьявик).
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