19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «ЛАСК» и «Викингур».

Игра проходила на стадионе «Райффайзен Арена» в Линце и завершилась ничьей со счетом 1:1. «Викингур» прошёл в плей-офф Лиги конференций (1/16 финала), а «ЛАСК» финишировал на 35-м месте. Максим Таловеров отсутствовал в заявке на матч.

Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря

«ЛАСК» – «Викингур» – 1:1

Голы: Любичич, 26 – Сигурпалссон, 23

Удаление: Гуннарссон, 90

Видеообзор матча: