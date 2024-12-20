19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Серкль Брюгге» и «Башакшехир».

Игра проходила на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге и завершилась ничьей со счетом 1:1. «Серкль Брюгге» прошёл в плей-офф Лиги конференций (1/8 финала), а «Башакшехир» финишировал на 26-м месте.

Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря

«Серкль Брюгге» – «Башакшехир» – 1:1

Голы: Браннер, 82 – Пентек, 74

Видеообзор матча: