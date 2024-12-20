19.12.2024 22:00 – FT 1 : 1
Лига конференций20 декабря 2024, 02:37 | Обновлено 20 декабря 2024, 02:42
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Серкль Брюгге – Башакшехир – 1:1. Брюгге в 1/8 плей-офф. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги конференций
20 декабря 2024, 02:37 | Обновлено 20 декабря 2024, 02:42
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19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Серкль Брюгге» и «Башакшехир».
Игра проходила на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге и завершилась ничьей со счетом 1:1. «Серкль Брюгге» прошёл в плей-офф Лиги конференций (1/8 финала), а «Башакшехир» финишировал на 26-м месте.
Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря
«Серкль Брюгге» – «Башакшехир» – 1:1
Голы: Браннер, 82 – Пентек, 74
Видеообзор матча:
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Paris Brunner (Серкль Брюгге).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Кшиштоф Пёнтек (Истанбул Башакшехир).
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