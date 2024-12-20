Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серкль Брюгге – Башакшехир – 1:1. Брюгге в 1/8 плей-офф. Видео голов
Лига конференций
Серкль Брюгге
19.12.2024 22:00 – FT 1 : 1
Истанбул Башакшехир
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
20 декабря 2024, 02:37 | Обновлено 20 декабря 2024, 02:42
11
0

Серкль Брюгге – Башакшехир – 1:1. Брюгге в 1/8 плей-офф. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги конференций

20 декабря 2024, 02:37 | Обновлено 20 декабря 2024, 02:42
11
0
Серкль Брюгге – Башакшехир – 1:1. Брюгге в 1/8 плей-офф. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Серкль Брюгге» и «Башакшехир».

Игра проходила на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге и завершилась ничьей со счетом 1:1. «Серкль Брюгге» прошёл в плей-офф Лиги конференций (1/8 финала), а «Башакшехир» финишировал на 26-м месте.

Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря

«Серкль Брюгге» – «Башакшехир» – 1:1

Голы: Браннер, 82 – Пентек, 74

Видеообзор матча:

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Paris Brunner (Серкль Брюгге).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Кшиштоф Пёнтек (Истанбул Башакшехир).
По теме:
Целе – Нью-Сейнтс – 3:2. Дубль и офсайд. Видео голов и обзор матча
Хайденхайм – Санкт-Галлен – 1:1. Хозяева в 1/16 плей-офф ЛК. Видео голов
Юргорден – Легия – 3:1. Оба в 1/8 финала плей-офф ЛК. Видео голов
Серкль Брюгге Истанбул Башакшехир Лига конференций видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси – Шемрок Роверс. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 19 декабря 2024, 21:11 6
Челси – Шемрок Роверс. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Челси – Шемрок Роверс. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок состоится 19 декабря в 22:00 по Киеву

«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 19 декабря 2024, 09:01 0
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Джеймс Али Башир ждет победы украинского чемпиона

Он победил Усика. Американский боксер рассказал о поединке с украинцем
Бокс | 19.12.2024, 11:09
Он победил Усика. Американский боксер рассказал о поединке с украинцем
Он победил Усика. Американский боксер рассказал о поединке с украинцем
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 19.12.2024, 23:23
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
ВИДЕО. 19 декабря было оформлено два сухих листа в матчах грандов
Футбол | 20.12.2024, 01:39
ВИДЕО. 19 декабря было оформлено два сухих листа в матчах грандов
ВИДЕО. 19 декабря было оформлено два сухих листа в матчах грандов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
При чем тут борода? Фьюри не допустят до боя, если он не выполнит условие
При чем тут борода? Фьюри не допустят до боя, если он не выполнит условие
18.12.2024, 11:27 4
Бокс
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
19.12.2024, 16:58 93
Футбол
«Беспричинное вылизывание». Журналист объяснил, что удивляет в деле Мудрика
«Беспричинное вылизывание». Журналист объяснил, что удивляет в деле Мудрика
18.12.2024, 14:41 5
Футбол
«Угасает, его накатывают». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Угасает, его накатывают». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
18.12.2024, 08:32 5
Бокс
Не мог встать. Кличко рассказал, что было в скандальном бою с Брюстером
Не мог встать. Кличко рассказал, что было в скандальном бою с Брюстером
18.12.2024, 07:49 4
Бокс
Мудрик и другие украинские футболисты, попавшиеся на применении допинга
Мудрик и другие украинские футболисты, попавшиеся на применении допинга
18.12.2024, 12:01 66
Футбол
Усик посочувствовал Тайсону. У Фьюри произошла большая трагедия перед боем
Усик посочувствовал Тайсону. У Фьюри произошла большая трагедия перед боем
19.12.2024, 07:53 1
Бокс
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
18.12.2024, 13:23 7
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем