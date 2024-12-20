19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Хайденхайм» и «Санкт-Галлен».

Игра проходила на стадионе «Войт-Арена» в Хайденхайме и завершилась ничьей со счетом 1:1. «Хайденхайм» прошел в плей-офф Лиги конференций (1/16 финала), а «Санкт-Галлен» финишировал на 29-м месте.

Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря

«Хайденхайм» – «Санкт-Галлен» – 1:1

Голы: Тойеркауф, 30 – Штанич, 77

Видеообзор матча: