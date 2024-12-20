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Лига конференций
Хайденхайм
19.12.2024 22:00 – FT 1 : 1
Санкт-Галлен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
20 декабря 2024, 03:17 | Обновлено 20 декабря 2024, 03:20
6
0

Хайденхайм – Санкт-Галлен – 1:1. Хозяева в 1/16 плей-офф ЛК. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги конференций

20 декабря 2024, 03:17 | Обновлено 20 декабря 2024, 03:20
6
0
Хайденхайм – Санкт-Галлен – 1:1. Хозяева в 1/16 плей-офф ЛК. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Хайденхайм» и «Санкт-Галлен».

Игра проходила на стадионе «Войт-Арена» в Хайденхайме и завершилась ничьей со счетом 1:1. «Хайденхайм» прошел в плей-офф Лиги конференций (1/16 финала), а «Санкт-Галлен» финишировал на 29-м месте.

Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря

«Хайденхайм» – «Санкт-Галлен» – 1:1

Голы: Тойеркауф, 30 – Штанич, 77

Видеообзор матча:

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Йозо Станич (Санкт-Галлен).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Норман Тоеркауф (Хайденхайм).
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Хайденхайм Санкт-Галлен Лига конференций видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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