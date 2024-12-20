19.12.2024 22:00 – FT 4 : 3
Лига конференций20 декабря 2024, 02:57 | Обновлено 20 декабря 2024, 02:59
7
0
Мольде – Млада Болеслав – 4:3. Победа на 90+1-й. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги конференций
20 декабря 2024, 02:57 | Обновлено 20 декабря 2024, 02:59
7
0
19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Мольде» и «Млада Болеслав».
Игра проходила на стадионе «Акер» в Мольде и завершилась победой хозяев со счетом 4:3. «Мольде» прошёл в плей-офф Лиги конференций (1/16 финала), а «Млада Болеслав» финишировал на 27-м месте.
Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря
«Мольде» – «Млада Болеслав» – 4:3
Голы: Игур 27, Крал 42 (Автогол), Кааса 64, Стеневик, 90+1 – Сухи 5, Кушей 59, Выдра, 61
Видеообзор матча:
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Халлдор Стеневик (Мольде).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Markus Andre Kaasa (Мольде).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Выдра (Млада Болеслав).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Vasil Kusej (Млада Болеслав).
42’
ГОЛ ! Автогол забил Tomas Kral (Млада Болеслав).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Фредерик Ихлер (Мольде).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Марек Сухи (Млада Болеслав).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 декабря 2024, 21:11 6
Поединок состоится 19 декабря в 22:00 по Киеву
Футбол | 20 декабря 2024, 02:01 0
Ювентус vs Эмполи, Болонья vs Аталанта, Милан vs Рома, Лацио vs Интер
Бокс | 19.12.2024, 11:09
Футбол | 19.12.2024, 16:58
Бокс | 19.12.2024, 23:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.12.2024, 07:49 4
Бокс
18.12.2024, 11:27 4
18.12.2024, 22:42 12
18.12.2024, 14:41 5
18.12.2024, 23:01 1
19.12.2024, 20:42
18.12.2024, 12:01 66