19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Мольде» и «Млада Болеслав».

Игра проходила на стадионе «Акер» в Мольде и завершилась победой хозяев со счетом 4:3. «Мольде» прошёл в плей-офф Лиги конференций (1/16 финала), а «Млада Болеслав» финишировал на 27-м месте.

Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря

«Мольде» – «Млада Болеслав» – 4:3

Голы: Игур 27, Крал 42 (Автогол), Кааса 64, Стеневик, 90+1 – Сухи 5, Кушей 59, Выдра, 61

Видеообзор матча: