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  4. Мольде – Млада Болеслав – 4:3. Победа на 90+1-й. Видео голов и обзор
Лига конференций
Мольде
19.12.2024 22:00 – FT 4 : 3
Млада Болеслав
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
20 декабря 2024, 02:57 | Обновлено 20 декабря 2024, 02:59
7
0

Мольде – Млада Болеслав – 4:3. Победа на 90+1-й. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги конференций

20 декабря 2024, 02:57 | Обновлено 20 декабря 2024, 02:59
7
0
Мольде – Млада Болеслав – 4:3. Победа на 90+1-й. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Мольде» и «Млада Болеслав».

Игра проходила на стадионе «Акер» в Мольде и завершилась победой хозяев со счетом 4:3. «Мольде» прошёл в плей-офф Лиги конференций (1/16 финала), а «Млада Болеслав» финишировал на 27-м месте.

Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря

«Мольде» – «Млада Болеслав» – 4:3

Голы: Игур 27, Крал 42 (Автогол), Кааса 64, Стеневик, 90+1 – Сухи 5, Кушей 59, Выдра, 61

Видеообзор матча:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Халлдор Стеневик (Мольде).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Markus Andre Kaasa (Мольде).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Выдра (Млада Болеслав).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Vasil Kusej (Млада Болеслав).
42’
ГОЛ ! Автогол забил Tomas Kral (Млада Болеслав).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Фредерик Ихлер (Мольде).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Марек Сухи (Млада Болеслав).
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Мольде Млада Болеслав Лига конференций видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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