19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Юргорден» и «Легия».

Игра проходила на стадионе «Теле2 Арена» в Стокгольме и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. «Юргорден» и «Легия» прошли в плей-офф Лиги конференций (1/8 финала).

Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря

«Юргорден» – «Легия» – 4:3

Голы: Нгуен 24, Хаммет 45+4, Ослунд, 76 – Вшолек, 56

Видеообзор матча: