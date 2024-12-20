Лига конференций20 декабря 2024, 03:08 | Обновлено 20 декабря 2024, 03:19
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Юргорден – Легия – 3:1. Оба в 1/8 финала плей-офф ЛК. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги конференций
20 декабря 2024, 03:08 | Обновлено 20 декабря 2024, 03:19
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19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Юргорден» и «Легия».
Игра проходила на стадионе «Теле2 Арена» в Стокгольме и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. «Юргорден» и «Легия» прошли в плей-офф Лиги конференций (1/8 финала).
Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря
«Юргорден» – «Легия» – 4:3
Голы: Нгуен 24, Хаммет 45+4, Ослунд, 76 – Вшолек, 56
Видеообзор матча:
События матча
45’ +31
ГОЛ ! Мяч забил Patric Aaslund (Юргорден).
45’ +12
ГОЛ ! Мяч забил Павел Вшолек (Легия).
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Хюммет (Юргорден).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Токмак Нгуен (Юргорден).
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