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Лига конференций
Юргорден
19.12.2024 22:00 – FT 3 : 1
Легия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
20 декабря 2024, 03:08 | Обновлено 20 декабря 2024, 03:19
6
0

Юргорден – Легия – 3:1. Оба в 1/8 финала плей-офф ЛК. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги конференций

20 декабря 2024, 03:08 | Обновлено 20 декабря 2024, 03:19
6
0
Юргорден – Легия – 3:1. Оба в 1/8 финала плей-офф ЛК. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Юргорден» и «Легия».

Игра проходила на стадионе «Теле2 Арена» в Стокгольме и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. «Юргорден» и «Легия» прошли в плей-офф Лиги конференций (1/8 финала).

Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря

«Юргорден» – «Легия» – 4:3

Голы: Нгуен 24, Хаммет 45+4, Ослунд, 76 – Вшолек, 56

Видеообзор матча:

События матча

45’ +31
ГОЛ ! Мяч забил Patric Aaslund (Юргорден).
45’ +12
ГОЛ ! Мяч забил Павел Вшолек (Легия).
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Хюммет (Юргорден).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Токмак Нгуен (Юргорден).
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Юргорден Легия Варшава Лига конференций видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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