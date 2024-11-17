Албания – Украина. Решающий матч в Лиге наций. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 19 ноября в 21:45 поединок 6-го тура Лиги наций в Тиране
19 ноября в 21:45 в Тиране состоится поединок 6-го тура Лиги наций между сборными Албании и Украины.
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В 5-м туре сборная Украины упустила победу в гостевом матче против Грузии (1:1), также миром завершился матч между Албанией и Чехией (0:0).
Украинская команда занимает последнее 4-е место в квартете за тур до конца группового раунда.
Ситуация в группе: 1. Чехия (8 очков), 2. Грузия, 3. Албания (по 7 баллов), 4. Украина (5 пунктов).
Турнирная таблица группы B1
В 6-м туре 19 ноября встречаются: Албания – Украина, Чехия – Грузия.
Сборной Украины нужна только победа в игре с Албанией, при другом результате сине-желтые вылетят в Дивизион C.
В случае победы украинцы займут либо второе (если Чехия возьмет очки в игре с Грузией), либо третье место (если Грузия обыграет Чехию). Второе место выводит команду в плей-офф за путевку в Лигу A. С третьей позиции придется играть стыковой матч за сохранение места в Дивизионе B.
Албания – Украина. Решающий матч в Лиге наций. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
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