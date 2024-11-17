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Лига наций УЕФА. Лига B
Албания
19.11.2024 21:45 - : -
УКРАИНА
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Лига наций
17 ноября 2024, 05:59 | Обновлено 17 ноября 2024, 07:19
882
0

Албания – Украина. Решающий матч в Лиге наций. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 19 ноября в 21:45 поединок 6-го тура Лиги наций в Тиране

17 ноября 2024, 05:59 | Обновлено 17 ноября 2024, 07:19
882
0
Албания – Украина. Решающий матч в Лиге наций. Смотреть онлайн LIVE

19 ноября в 21:45 в Тиране состоится поединок 6-го тура Лиги наций между сборными Албании и Украины.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 5-м туре сборная Украины упустила победу в гостевом матче против Грузии (1:1), также миром завершился матч между Албанией и Чехией (0:0).

Украинская команда занимает последнее 4-е место в квартете за тур до конца группового раунда.

Ситуация в группе: 1. Чехия (8 очков), 2. Грузия, 3. Албания (по 7 баллов), 4. Украина (5 пунктов).

Турнирная таблица группы B1

В 6-м туре 19 ноября встречаются: Албания – Украина, Чехия – Грузия.

Сборной Украины нужна только победа в игре с Албанией, при другом результате сине-желтые вылетят в Дивизион C.

В случае победы украинцы займут либо второе (если Чехия возьмет очки в игре с Грузией), либо третье место (если Грузия обыграет Чехию). Второе место выводит команду в плей-офф за путевку в Лигу A. С третьей позиции придется играть стыковой матч за сохранение места в Дивизионе B.

Албания – Украина. Решающий матч в Лиге наций. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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