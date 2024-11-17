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17 ноября 2024, 23:44 | Обновлено 17 ноября 2024, 23:58
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0

Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?

Наибольшее признание получила Испания 2008-12 годов

17 ноября 2024, 23:44 | Обновлено 17 ноября 2024, 23:58
710
0
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
GiveMeSport

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших футбольных сборных в истории футбола.

Лидирует в списке сборная Испания 2008-12 годов, которая выиграла два Евро и чемпионат мира 2010.

Вторая в списке сборная Бразилии 1994-02. Команда, за которую играл легендарный Роналдо, за этот период выиграла два чемпионата мира и две Копы Америка.

Бронза списка у сборной Венгрии 1950-56 годов, за которую доминировал Ференц Пушкаш. Четвертую строчку заняло поколение сборной Бразилии, за которую играл Пеле, а Бундестим 1972-76 – пятая.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

9 лучших национальных сборных в истории футбола Give Me Sport

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GiveMeSport рейтинг сборная Бразилии по футболу сборная Испании по футболу сборная Венгрии по футболу сборная Германии по футболу
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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