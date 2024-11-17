Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
Наибольшее признание получила Испания 2008-12 годов
Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших футбольных сборных в истории футбола.
Лидирует в списке сборная Испания 2008-12 годов, которая выиграла два Евро и чемпионат мира 2010.
Вторая в списке сборная Бразилии 1994-02. Команда, за которую играл легендарный Роналдо, за этот период выиграла два чемпионата мира и две Копы Америка.
Бронза списка у сборной Венгрии 1950-56 годов, за которую доминировал Ференц Пушкаш. Четвертую строчку заняло поколение сборной Бразилии, за которую играл Пеле, а Бундестим 1972-76 – пятая.
Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.
9 лучших национальных сборных в истории футбола Give Me Sport
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