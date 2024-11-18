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Лига наций
18 ноября 2024, 20:04 | Обновлено 18 ноября 2024, 20:05
73
0

Роман ЯРЕМЧУК: «Квалификации игроков сборной достаточно, чтобы победить»

Сборной Украины нужна победа, чтобы избежать вылета из дивизиона B

18 ноября 2024, 20:04 | Обновлено 18 ноября 2024, 20:05
73
0
Роман ЯРЕМЧУК: «Квалификации игроков сборной достаточно, чтобы победить»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук принял участие в предматчевой пресс-конференции перед 6-м туром Лиги наций, в котором сине-желтые встретятся со сборной Албании.

«Будет очень тяжело, так как мы играем на выезде. Такие матчи всегда трудно даются. Албания — сильная команда. У них очень хорошо работают все линии, от защиты до нападения.

Мы же должны выложиться на полную, чтобы решить исход матча. Квалификации игроков сборной достаточно, чтобы это сделать. Будем фокусироваться на том, что нам нужна только победа. Если будем атаковать, то создадим голевые моменты, и нужно их реализовывать.

Поэтому завтра нужно показывать свою лучшую игру», – прокомментировал Яремчук.

Сергей Ребров на предматчевой пресс-конференции сказал, что верит в будущее этой команды.

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сборная Украины по футболу Албания - Украина сборная Албании по футболу Лига наций Роман Яремчук
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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