Роман ЯРЕМЧУК: «Квалификации игроков сборной достаточно, чтобы победить»

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук принял участие в предматчевой пресс-конференции перед 6-м туром Лиги наций, в котором сине-желтые встретятся со сборной Албании.

«Будет очень тяжело, так как мы играем на выезде. Такие матчи всегда трудно даются. Албания — сильная команда. У них очень хорошо работают все линии, от защиты до нападения.

Мы же должны выложиться на полную, чтобы решить исход матча. Квалификации игроков сборной достаточно, чтобы это сделать. Будем фокусироваться на том, что нам нужна только победа. Если будем атаковать, то создадим голевые моменты, и нужно их реализовывать.

Поэтому завтра нужно показывать свою лучшую игру», – прокомментировал Яремчук.

Сергей Ребров на предматчевой пресс-конференции сказал, что верит в будущее этой команды.