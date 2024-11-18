Во вторник, 19 ноября состоится товарищеский матч между донецким «Шахтером» и тернопольской «Нивой».

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«Горняки» во время международной паузы в полурезервном составе сыграют против представителя Первой лиги Украины. Матч начнется в 14:00 по Киеву.

«Шахтер» сейчас занимает тертую строчку в УПЛ, набрав 26 очков за 12 туров. «Нива» идет пятой в Группе А Первой лиги, набрав 16 пунктов за 14 поединков.

Прямая трансляция матча будет доступна на официальном Youtube-канале «Шахтера».

Шахтер – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция