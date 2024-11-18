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Украина. Премьер лига
18 ноября 2024, 19:58 |
64
0

Шахтер – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 ноября состоится товарищеский матч

18 ноября 2024, 19:58 |
64
0
Шахтер – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

Во вторник, 19 ноября состоится товарищеский матч между донецким «Шахтером» и тернопольской «Нивой».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«Горняки» во время международной паузы в полурезервном составе сыграют против представителя Первой лиги Украины. Матч начнется в 14:00 по Киеву.

«Шахтер» сейчас занимает тертую строчку в УПЛ, набрав 26 очков за 12 туров. «Нива» идет пятой в Группе А Первой лиги, набрав 16 пунктов за 14 поединков.

Прямая трансляция матча будет доступна на официальном Youtube-канале «Шахтера».

Шахтер Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Шахтер Донецк Нива Тернополь товарищеские матчи смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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