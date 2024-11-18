Шахтер – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
19 ноября состоится товарищеский матч
Во вторник, 19 ноября состоится товарищеский матч между донецким «Шахтером» и тернопольской «Нивой».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
«Горняки» во время международной паузы в полурезервном составе сыграют против представителя Первой лиги Украины. Матч начнется в 14:00 по Киеву.
«Шахтер» сейчас занимает тертую строчку в УПЛ, набрав 26 очков за 12 туров. «Нива» идет пятой в Группе А Первой лиги, набрав 16 пунктов за 14 поединков.
Прямая трансляция матча будет доступна на официальном Youtube-канале «Шахтера».
Шахтер – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Оцениваем неоднозначный сезон самого популярного клуба МЛС
Известный комментатор не предполагает больших изменений в старте