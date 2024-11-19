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Украина. Премьер лига
19 ноября 2024, 04:50 | Обновлено 19 ноября 2024, 05:33
196
0

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку перед спаррингом с Нивой из Тернополя

Команда горняков вернулась к тренировочной работой без сборников

19 ноября 2024, 04:50 | Обновлено 19 ноября 2024, 05:33
196
0
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку перед спаррингом с Нивой из Тернополя
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» вернулся к тренировочной работе для подготовки к следующим поединкам УПЛ.

Команда горняков проведет контрольный матч с тернопольской Нивой.

Игра с представителем Первой лиги Украины состоится во вторник, 19 ноября, начало игры – 14:00.

18 ноября команда Шахтер провела тренировку без сборников накануне товарищеского матча с тернопольской Нивой.

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку перед спаррингом с Нивой из Тернополя

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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