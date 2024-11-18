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  4. Тарас МИХАЛИК: «Довбик в сборной играет без мяча. Что ему делать?»
Лига наций
18 ноября 2024, 19:56 |
219
0

Тарас МИХАЛИК: «Довбик в сборной играет без мяча. Что ему делать?»

Экс-футболист сборной Украины прокомментировал критику в адрес форварда

18 ноября 2024, 19:56 |
219
0
Тарас МИХАЛИК: «Довбик в сборной играет без мяча. Что ему делать?»
Getty Images/Global Images Ukraine.

Бывший защитник сборной Украины Тарас Михалик прокомментировал игру форварда Артема Довбика в матче Лиги наций с Грузией:

«Артем – футболист высокого уровня, но есть причины, почему у него не получается в сборной. В «Жироне» на него играла вся команда, поэтому была такая результативность. Летом он сменил чемпионат. Испания и Италия отличаются. Разная культура. Он старается в «Роме», хотя не всегда все получается.

В сборной Артем отрезан от партнеров, он играет вообще без мяча. Что он должен делать? Сам обыгрывать половину команды соперника, чтобы забить гол? Нужно успокоиться. Мы хотим, чтобы Украина всех обыгрывала, а Довбик забивал по три мяча в каждом матче. Артема нужно поддержать, а не давить на него», – сказал Михалик.

После пяти сыгранных туров Лиги наций Украина замыкает группу 1 Лиги B – в активне подопечных Сергея Реброва пять баллов.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Грузия - Украина Тарас Михалик Артем Довбик Сергей Ребров
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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