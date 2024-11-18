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Сборная УКРАИНЫ
18 ноября 2024, 21:09 | Обновлено 18 ноября 2024, 21:10
157
0

«Долго анализировали». Защитник сборной Украины – о провале на Олимпиаде

Илья Крупский вспомнил выступления подопечных Ротаня во Франции

18 ноября 2024, 21:09 | Обновлено 18 ноября 2024, 21:10
157
0
«Долго анализировали». Защитник сборной Украины – о провале на Олимпиаде
УАФ. Илья Крупский

Защитник олимпийской сборной Украины Илья Крупский рассказал о выступлениях подопечных Руслана Ротаня на Олимпиаде-2024 во Франции. Футболист признался, чего не хватило, чтобы сразиться за медали турнира.

– Возвращаясь к Олимпиаде в Париже, в вашем случае – во Франции. Что оставили себе в воспоминание от турнира?

– Ой, нам столько сувениров подарили! Сохранили много всякого добра. Главное – это воспоминания, которые нам всем остались.

– Почему в итоге не хватило сил выйти из группы, побороться за медали?

– Трудно сказать. Мы сами это очень долго анализировали. Возможно, где-то не хватило ребят, которые на Евро-2023 очень многое сделали для получения медалей на чемпионате континента и выхода на Олимпиаду. Жаль, что многие из них не смогли уехать. Может, кто-то помог бы с более опытных игроков.

Да и мы тоже уступали в, так сказать, близких матчах, равных противостояниях. Все решали отдельные эпизоды – не удалось выйти из группы именно из-за отдельных моментов, которые имели место в играх с марокканцами или аргентинцами, – сказал Крупский.

Ранее сообщалось, что Илья ответил на слухи об интересе со стороны «Динамо» и «Шахтера».

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Илья Крупский Олимпийские игры Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-23
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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