Названы лучшие игроки ХХІ века в Серии А. На каком месте Шевченко?

Популярное интернет-издание Goal.com обнародовало рейтинг из 25 лучших футболистов чемпионата Италии в ХХІ веке.

Тройку топа открыл легендарный итальянский полузащитник Андреа Пирло. На счету экс-игрока «Милана», «Интера» и «Ювентуса» 493 матча в Серии А, 58 голов, 101 ассист и 6 чемпионских титулов.

На второй строчке расположился «император» – легенда римской «Ромы» Франческо Тотти. Он выиграл лишь одно Скудетто, но забил 250 голов и отдал 160 ассистов в 618 матчах чемпионата Италии.

Лучшим игроком Серии А в XXI веке признан культовый вратарь Джанлуиджи Буффона, который выступал за «Парму» и «Ювентус». Он провел 657 матчей в итальянской лиге и аж 10 раз становился чемпионом родной страны.

В рейтинг попал и украинский нападающий Андрей Шевченко. Он занял в списке 9-е место и опередил даже португальца Криштиану Роналду, который финишировал 12-м.

Топ-25 лучших игроков Серии А в ХХІ веке по версии Goal.com: