Названы лучшие игроки ХХІ века в Серии А. На каком месте Шевченко?
Украинский форвард занял 9-е место в рейтинге
Популярное интернет-издание Goal.com обнародовало рейтинг из 25 лучших футболистов чемпионата Италии в ХХІ веке.
Тройку топа открыл легендарный итальянский полузащитник Андреа Пирло. На счету экс-игрока «Милана», «Интера» и «Ювентуса» 493 матча в Серии А, 58 голов, 101 ассист и 6 чемпионских титулов.
На второй строчке расположился «император» – легенда римской «Ромы» Франческо Тотти. Он выиграл лишь одно Скудетто, но забил 250 голов и отдал 160 ассистов в 618 матчах чемпионата Италии.
Лучшим игроком Серии А в XXI веке признан культовый вратарь Джанлуиджи Буффона, который выступал за «Парму» и «Ювентус». Он провел 657 матчей в итальянской лиге и аж 10 раз становился чемпионом родной страны.
В рейтинг попал и украинский нападающий Андрей Шевченко. Он занял в списке 9-е место и опередил даже португальца Криштиану Роналду, который финишировал 12-м.
Топ-25 лучших игроков Серии А в ХХІ веке по версии Goal.com:
- 1. Джанлуиджи Буффон (Италия)
- 2. Франческо Тотти (Италия)
- 3. Андреа Пирло (Италия)
- 4. Пауло Мальдини (Италия)
- 5. Златан Ибрагимович (Швеция)
- 6. Хавьер Дзанетти (Аргентина)
- 7. Джорджо Кьеллини (Италия)
- 8. Кака (Бразилия)
- 9. Андрей Шевченко (Украина)
- 10. Алессандро Неста (Италия)
- 11. Андреа Бардзальи (Италия)
- 12. Криштиану Роналду (Португалия)
- 13. Лилиан Тюрам (Франция)
- 14. Фабио Каннаваро (Италия)
- 15. Алессандро Дель Пьеро (Италия)
- 16. Николо Барелла (Италия)
- 17. Давид Трезеге (Франция)
- 18. Павел Недвед (Чехия)
- 19. Леонардо Бонуччи (Италия)
- 20. Кларенс Зеедорф (Нидерланды)
- 21. Чиро Иммобиле (Италия)
- 22. Гонсало Игуаин (Аргентина)
- 23. Антонио Ди Натале (Италия)
- 24. Пауло Дибала (Аргентина)
- 25. Тиаго Силва (Бразилия)
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