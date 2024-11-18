Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названы лучшие игроки ХХІ века в Серии А. На каком месте Шевченко?
Италия
18 ноября 2024, 18:02 |
812
0

Названы лучшие игроки ХХІ века в Серии А. На каком месте Шевченко?

Украинский форвард занял 9-е место в рейтинге

18 ноября 2024, 18:02 |
812
0
Названы лучшие игроки ХХІ века в Серии А. На каком месте Шевченко?
Goal.com

Популярное интернет-издание Goal.com обнародовало рейтинг из 25 лучших футболистов чемпионата Италии в ХХІ веке.

Тройку топа открыл легендарный итальянский полузащитник Андреа Пирло. На счету экс-игрока «Милана», «Интера» и «Ювентуса» 493 матча в Серии А, 58 голов, 101 ассист и 6 чемпионских титулов.

На второй строчке расположился «император» – легенда римской «Ромы» Франческо Тотти. Он выиграл лишь одно Скудетто, но забил 250 голов и отдал 160 ассистов в 618 матчах чемпионата Италии.

Лучшим игроком Серии А в XXI веке признан культовый вратарь Джанлуиджи Буффона, который выступал за «Парму» и «Ювентус». Он провел 657 матчей в итальянской лиге и аж 10 раз становился чемпионом родной страны.

В рейтинг попал и украинский нападающий Андрей Шевченко. Он занял в списке 9-е место и опередил даже португальца Криштиану Роналду, который финишировал 12-м.

Топ-25 лучших игроков Серии А в ХХІ веке по версии Goal.com:

  • 1. Джанлуиджи Буффон (Италия)
  • 2. Франческо Тотти (Италия)
  • 3. Андреа Пирло (Италия)
  • 4. Пауло Мальдини (Италия)
  • 5. Златан Ибрагимович (Швеция)
  • 6. Хавьер Дзанетти (Аргентина)
  • 7. Джорджо Кьеллини (Италия)
  • 8. Кака (Бразилия)
  • 9. Андрей Шевченко (Украина)
  • 10. Алессандро Неста (Италия)
  • 11. Андреа Бардзальи (Италия)
  • 12. Криштиану Роналду (Португалия)
  • 13. Лилиан Тюрам (Франция)
  • 14. Фабио Каннаваро (Италия)
  • 15. Алессандро Дель Пьеро (Италия)
  • 16. Николо Барелла (Италия)
  • 17. Давид Трезеге (Франция)
  • 18. Павел Недвед (Чехия)
  • 19. Леонардо Бонуччи (Италия)
  • 20. Кларенс Зеедорф (Нидерланды)
  • 21. Чиро Иммобиле (Италия)
  • 22. Гонсало Игуаин (Аргентина)
  • 23. Антонио Ди Натале (Италия)
  • 24. Пауло Дибала (Аргентина)
  • 25. Тиаго Силва (Бразилия)
По теме:
Хорватия – Португалия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Счастлив в Италии. Звезда Милана планирует продлить контракт с клубом
Николо БАРЕЛЛА: «Поражение – это всегда поражение»
чемпионат Италии по футболу Серия A Goal.com рейтинг Джанлуиджи Буффон Франческо Тотти Андреа Пирло Паоло Мальдини Златан Ибрагимович Хавьер Дзанетти Джорджо Кьеллини Кака Андрей Шевченко Алессандро Неста Андреа Бардзальи Криштиану Роналду Лилиан Тюрам Фабио Каннаваро Алессандро Дель Пьеро Николо Барелла Давид Трезеге Павел Недвед Леонардо Бонуччи Кларенс Зеедорф Чиро Иммобиле Гонсало Игуаин Антонио Ди Натале Пауло Дибала Тиаго Силва
Дмитро Вербинський Источник: Goal.com
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Не верю в этого парня». Цыганык назвал состав Украины на игру с Албанией
Футбол | 18 ноября 2024, 15:19 7
«Не верю в этого парня». Цыганык назвал состав Украины на игру с Албанией
«Не верю в этого парня». Цыганык назвал состав Украины на игру с Албанией

Известный комментатор не предполагает больших изменений в старте

Манчестер Сити нашел замену Родри. Горожане готовы заплатить 120 млн евро
Футбол | 17 ноября 2024, 20:15 0
Манчестер Сити нашел замену Родри. Горожане готовы заплатить 120 млн евро
Манчестер Сити нашел замену Родри. Горожане готовы заплатить 120 млн евро

Английский клуб интересуется Варреном Заиром-Эмери

Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
Футбол | 18.11.2024, 08:51
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
ФОТО. Это точно он? В Лондоне установили памятник в честь Кейна
Футбол | 18.11.2024, 16:40
ФОТО. Это точно он? В Лондоне установили памятник в честь Кейна
ФОТО. Это точно он? В Лондоне установили памятник в честь Кейна
Известно, какую зарплату топ-клуб АПЛ готов платить Судакову
Футбол | 18.11.2024, 02:02
Известно, какую зарплату топ-клуб АПЛ готов платить Судакову
Известно, какую зарплату топ-клуб АПЛ готов платить Судакову
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
17.11.2024, 14:34 144
Футбол
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
16.11.2024, 21:59 39
Футбол
Джейк ПОЛ: «Знаете, почему я решил не нокаутировать Майка Тайсона?»
Джейк ПОЛ: «Знаете, почему я решил не нокаутировать Майка Тайсона?»
16.11.2024, 19:24 1
Бокс
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
16.11.2024, 20:57 353
Футбол
Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
16.11.2024, 21:31 8
Футбол
«Наш алмаз». Буряк назвал неожиданного героя сборной Украины – не Мудрик
«Наш алмаз». Буряк назвал неожиданного героя сборной Украины – не Мудрик
17.11.2024, 10:07 10
Футбол
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
16.11.2024, 23:40 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем