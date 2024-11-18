Баснословная сумма. Сколько заработал Синнер за 1.5 месяца, добыв 14 побед?

17 ноября первый номер рейтинга АТР Янник Синнер стал победителем Итогового турнира 2024 в Турине, Италия.

На ATP Finals итальянец добыл 5 побед из 5, поэтому получил повышенные призовые – $4 881 500.

С 10 по 16 октября Янник выступил на выставочном турнире Seix Kings Slam в Саудовской Аравии, где также стал чемпионов, выиграв 3 поединка. В Аравии Синнер забрал чек в 6 млн долларов.

А за неделею до выставочного в Эр-Рияде Янник выиграл трофей на Мастерсе в Шанхае (6 побед). Там он получил за трофей $1,100,000.

Таким образом, за 1.5 месяца Синнер провел 14 поединков, выиграл все, и в сумме заработал 11 миллионов и 991 тысячу долларов.

Всего за карьеру Янник заработал на официальных турнирах около 30 млн долларов.