Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Баснословная сумма. Сколько заработал Синнер за 1.5 месяца, добыв 14 побед?
ATP
18 ноября 2024, 03:31 |
93
0

Баснословная сумма. Сколько заработал Синнер за 1.5 месяца, добыв 14 побед?

Янник выиграл титулы Итогового и Мастерса в Шанхае, а также стал победителем Six Kings Slam

18 ноября 2024, 03:31 |
93
0
Баснословная сумма. Сколько заработал Синнер за 1.5 месяца, добыв 14 побед?
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

17 ноября первый номер рейтинга АТР Янник Синнер стал победителем Итогового турнира 2024 в Турине, Италия.

На ATP Finals итальянец добыл 5 побед из 5, поэтому получил повышенные призовые – $4 881 500.

С 10 по 16 октября Янник выступил на выставочном турнире Seix Kings Slam в Саудовской Аравии, где также стал чемпионов, выиграв 3 поединка. В Аравии Синнер забрал чек в 6 млн долларов.

А за неделею до выставочного в Эр-Рияде Янник выиграл трофей на Мастерсе в Шанхае (6 побед). Там он получил за трофей $1,100,000.

Таким образом, за 1.5 месяца Синнер провел 14 поединков, выиграл все, и в сумме заработал 11 миллионов и 991 тысячу долларов.

Всего за карьеру Янник заработал на официальных турнирах около 30 млн долларов.

По теме:
Синнер побеждает всех, провальное выступление «нейтралов»
Интриги не было. Синнер и Фритц определили чемпиона Итогового турнира АТР
Янник Синнер – Тейлор Фритц. Финал ATP Finals. Смотреть онлайн. LIVE
Six Kings Slam Янник Синнер призовые Итоговый турнир ATP ATP Шанхай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ТАЙСОН – после поражения Полу: «Я едва не умер. Это был последний раз»
Бокс | 17 ноября 2024, 09:41 3
ТАЙСОН – после поражения Полу: «Я едва не умер. Это был последний раз»
ТАЙСОН – после поражения Полу: «Я едва не умер. Это был последний раз»

Легендарный боксер прокомментировал свой бой с Джейком

Леоненко разнес лидеров сборной Украины после матча с Грузией. Что сказал?
Футбол | 17 ноября 2024, 15:11 14
Леоненко разнес лидеров сборной Украины после матча с Грузией. Что сказал?
Леоненко разнес лидеров сборной Украины после матча с Грузией. Что сказал?

Национальная сборная сыграла вничью с Грузией

Украина – Австрия – 3:2. Избежали фиаско. Киченок и Завацкая вырвали победу
Теннис | 18.11.2024, 02:40
Украина – Австрия – 3:2. Избежали фиаско. Киченок и Завацкая вырвали победу
Украина – Австрия – 3:2. Избежали фиаско. Киченок и Завацкая вырвали победу
Байден дал разрешение Украине наносить удары по рф ракетами ATACMS
Война | 17.11.2024, 22:59
Байден дал разрешение Украине наносить удары по рф ракетами ATACMS
Байден дал разрешение Украине наносить удары по рф ракетами ATACMS
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
Футбол | 17.11.2024, 14:34
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Побит рекорд США. Известно, сколько миллионов принес бой Тайсон – Пол
Побит рекорд США. Известно, сколько миллионов принес бой Тайсон – Пол
16.11.2024, 06:19 2
Бокс
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
17.11.2024, 06:23 13
Футбол
ВИДЕО. Ветеран против шоумена! Как Тайсон и Джейк Пол сражались в Техасе
ВИДЕО. Ветеран против шоумена! Как Тайсон и Джейк Пол сражались в Техасе
16.11.2024, 07:41
Бокс
ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Гвардиола – лучшее творение лысого гения из Ман Сити
ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Гвардиола – лучшее творение лысого гения из Ман Сити
16.11.2024, 05:34 6
Футбол
«Что это за футбол?» Кварцяный отреагировал на ничью Украины с Грузией
«Что это за футбол?» Кварцяный отреагировал на ничью Украины с Грузией
17.11.2024, 11:19 4
Футбол
Без одного форварда. Стала известна заявка Украины на матч против Грузии
Без одного форварда. Стала известна заявка Украины на матч против Грузии
16.11.2024, 09:07 14
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Алиса Шмидт – самая сексуальная спортсменка мира
ДЕВУШКА ДНЯ. Алиса Шмидт – самая сексуальная спортсменка мира
17.11.2024, 06:06 11
Другие виды
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
17.11.2024, 09:11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем