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19.11.2024 20:00 - : -
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17 ноября 2024, 06:43 | Обновлено 17 ноября 2024, 06:52
36
0

Нидерланды U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 ноября в 20:00 матч 2-го тура квалификации Евро-2025 U-19

17 ноября 2024, 06:43 | Обновлено 17 ноября 2024, 06:52
36
0
Нидерланды U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

19 ноября в 20:00 в Нидерландах проходит матч квалификации Евро-2025 U-19 между сборными Нидерландов U-19 и Украина U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом матче украинские юниоры сенсационно проиграла Казахстану (1:2), а Словения уступила Нидерланды (0:2).

Во втором туре Нидерланды обыграли Казахстан (2:0), а подопечные Дмитрия Михайленко уступили Словении (0:1) и потеряли все шансы на выход в элит-раунд квалификации.

За сборную U-19 два матча сыграл 17-летний полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Захар Бауманн, на днях получивший паспорт гражданина Украины.

Украина U-19 – Словения U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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