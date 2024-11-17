Нидерланды U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 ноября в 20:00 в Нидерландах проходит матч квалификации Евро-2025 U-19 между сборными Нидерландов U-19 и Украина U-19.

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В первом матче украинские юниоры сенсационно проиграла Казахстану (1:2), а Словения уступила Нидерланды (0:2).

Во втором туре Нидерланды обыграли Казахстан (2:0), а подопечные Дмитрия Михайленко уступили Словении (0:1) и потеряли все шансы на выход в элит-раунд квалификации.

За сборную U-19 два матча сыграл 17-летний полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Захар Бауманн, на днях получивший паспорт гражданина Украины.

Украина U-19 – Словения U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча

Турнирная таблица