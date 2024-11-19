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Евро U19
Нидерланды U19
19.11.2024 20:00 1 : 0
УКРАИНА U19
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Сборная УКРАИНЫ
19 ноября 2024, 21:59 | Обновлено 19 ноября 2024, 22:00
702
0

Против фаворита не удивили. Украина U-19 завершила отбор на Евро без очков

Напоследок команда Михайленко проиграла еще и Нидердандам

19 ноября 2024, 21:59 | Обновлено 19 ноября 2024, 22:00
702
0
Против фаворита не удивили. Украина U-19 завершила отбор на Евро без очков
УАФ

Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат Европы U-19. Квалификация. Групповой этап. Группа A. 3-й тур.

Нидерланды U-19 – Украина U-19 - 1:0

Гол: Слити, 38

Предупреждение: Смит, 13, Янсе, 21, Ланд, 52 – Шевченко, 86

Нидерланды U-19: Геркенс – Буланд (Ротс, 46), Янсе, Угву, Дейкстра (Ратеринк, 46) – Кун, Ланд (Браэм, 81) – Урип, Смит (Уфкир, 46), Слити – Берграф (Конаду, 59).

Украина U-19: Бакус – Дегтярь, Гавриленко, Захарченко, Коробов – Ищенко – Гусол (Пшеничнюк, 46), Лень (Вернаттус, 81), Осипенко (Цуканов, 63), Синчук – Ломага (Шевченко, 63).

Арбитр: Якоб Суннберг (Дания).

Стадион: «Де Лангелегте» (Вендам, Нидерланды).

Удары (в створ): 12 (3) – 7 (2)
Угловые: 5 – 4
Оффсайды: 1 – 4.

НИДЕРЛАНДЫ U-19 - УКРАИНА U-19. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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