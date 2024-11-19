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19 ноября 2024, 00:48 | Обновлено 19 ноября 2024, 00:49
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0

Нидерланды U-19 – Украина U-19. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка квалификации чемпионата Европы

19 ноября 2024, 00:48 | Обновлено 19 ноября 2024, 00:49
31
0
Нидерланды U-19 – Украина U-19. Текстовая трансляция матча
УАФ

Во вторник, 19-го листопада, состоится поединок 3-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы U-19 в рамках группы A, в котором сразятся Нидерланды U-19 и Украина U-19. Матч пройдет в Вендаме (Нидерланды), на поле стадиона «Де Лангелегте», начало в 20:00.

Команда Дмитрия Михайленко проиграла два стартовых матча против Казахстана (1:2) и Словении (0:1), поэтому непонятно, на что вообще может рассчитывать в последней игре группового раунда первого этапа против соперника, который у этих соперников выиграл дважды по 2:0. Даже если удастся победить и в параллельной игре будет ничья, то мы все равно будем ниже, чем две команды в рейтинге третьих мест, если и они не наберут ни одного очка. А там и вовсе только самая сильная проходит в следующий раунд. Поэтому – просто смотрим футбол, если с трансляцией вновь не подкачают.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды U-19 – Украина U-19, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Нидерланды U19
19 ноября 2024 -
20:00
УКРАИНА U19
Победа Нидерландов 1.29 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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