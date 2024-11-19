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Молодежные турниры
19 ноября 2024, 19:23 | Обновлено 19 ноября 2024, 19:28
665
1

Сыграют ли Суркис, Шевченко и Бауманн? Назван состав Украины U-19

Юниорская сборная Украины в 3-м туре отбора ЧЕ сыграет с Нидерландами U-19

19 ноября 2024, 19:23 | Обновлено 19 ноября 2024, 19:28
665
1
Сыграют ли Суркис, Шевченко и Бауманн? Назван состав Украины U-19
УАФ

19 ноября в 20:00 в Нидерландах, на арене Де Лангелегте в городе Вендам, проходит матч квалификации Евро-2025 U-19 между сборными Нидерландов U-19 и Украина U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом матче украинские юниоры сенсационно проиграла Казахстану (1:2), а Словения уступила Нидерланды (0:2).

Во втором туре Нидерланды обыграли Казахстан (2:0), а подопечные Дмитрия Михайленко уступили Словении (0:1) и потеряли все шансы на выход в элит-раунд квалификации.

За сборную U-19 два матча сыграл 17-летний полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Захар Бауманн, на днях получивший паспорт гражданина Украины.

Вячеслав Суркис, Кристиан Шевченко и Захар Бауманн заявлены в резерве на матч последнего тура.

Назван состав Украины U-19 на матч против Нидерландов U-19

Украина U-19: Бакус, Дигтяр, Захарченко, Гавриленко, Коробов, Ищенко, Гусол, Лень, Осипенко, Синчук (кап), Ломага

Запас: Суркис, Шершень, Шевченко, Пономаренко, Дикий, Пшеничнюк, Бауманн, Вернаттус, Цуканов

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19 ноября сборная Украины U-19 сыграет против Нидерландов в отборе на ЧЕ
Дмитрий Михайленко чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-19 сборная Нидерландов по футболу U-19 Нидерланды - Украина Захар Бауманн Вячеслав Суркис Кристиан Шевченко стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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