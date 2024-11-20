Нидерланды U-19 – Украина U-19 – 1:0. Третье поражение подряд. Видео гола

19 ноября юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2006 г.р.) завершила борьбу в квалификационном раунде Евро-2025 U-19.

Сине-желтые прибыли в Нидерланды для участия в поединках группы 1 квалификационного раунда. Стартовали подопечные Дмитрия Михайленко с поражения от сверстников из Казахстана (1:2), а затем уступили Словению (0:1) и потеряли шансы на выход в элит-раунд.

Украинцы ребята провели заключительный матч, встретившись в Вендаме с хозяевами. На старте поединка Синчук проверил кипера ударом со штрафного. Позже нидерландцы заблокировали опасный удар Гусола, также Синчук пробил мимо дальней штанги. На 39-й минуте счет открыли хозяева – стремительную контратаку после углового сборной Украины завершил Слити, выиграв свою дуэль у Бакуса.

Во втором тайме преимуществом владели хозяева. Украинцы имели свои подходы к чужим воротам, однако забить не могли. В конце матча был момент Вернаттус, но голкипер выручил. Уступив со счетом 0:1, сине-желтые заняли последнюю строчку в группе, так и не набрав очков.

Евро-2025 U-19. Квалификация. Группа 1

1-й тур, 13.11.2024

Украина – Казахстан – 1:2

Словения – Нидерланды – 0:2

2-й тур, 16.11.2024

Украина – Словения – 0:1

Нидерланды – Казахстан – 2:0

3-й тур, 19.11.2024

Казахстан – Словения – 1:2

Нидерланды U-19 – Украина U-19 – 1:0 (1:0)

Гол: Слити, 39.

Нидерланды U-19: Геркенс, Дейкстра (Ратеринк, 46), Угву, Янсе, Боуланд (Ротс, 46), Ланд (Брем, 81), Кун, Смит (Уфкир, 46), Слити, Берграф (Конаду, 59), Урип.

Украина U-19: Бакус, Коробов, Захарченко, Гавриленко, Дигтярь, Ищенко, Синчук, Осипенко (Цуканов, 63), Лень (Вернаттус, 81), Гусол (Пшеничнюк, 46), Ломага (Шевченко, 63).

Предупреждения: Смит, 13, Янсе, 21, Ланд, 52 – Шевченко, 86.

Турнирная таблица

Видеозапись матча