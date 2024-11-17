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Молодежные турниры
17 ноября 2024, 03:59 | Обновлено 17 ноября 2024, 04:20
177
0

Украина U-19 – Словения U-19 – 0:1. Потеряли все шансы. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура квалификации Евро-2025 U-19

17 ноября 2024, 03:59 | Обновлено 17 ноября 2024, 04:20
177
0
Украина U-19 – Словения U-19 – 0:1. Потеряли все шансы. Видео гола и обзор
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16 ноября юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2006 г.р.) продолжила борьбу в квалификационном раунде Евро-2025 U-19.

Сине-желтые принимают участие в Нидерландах в поединках группы 1 квалификационного раунда. Стартовали подопечные Дмитрия Михайленко с поражения сверстников из Казахстана (1:2).

Во втором туре украинская команда в Вендаме противостояла Словении. Первый тайм прошел без голов. Команды регулярно пробивали по воротам, но точности футболистам не хватало.

На старте второго тайма Пейчич ударом в падении головой вывел Словению вперед. Украинцы ответили несколькими ударами, но без особой угрозы для оппонентов. Несмотря на все усилия, хоть сравнять счет украинцам так и не удалось – 0:1.

Два поражения оставили украинских юношей без шансов на выход в элит-раунд. Заключительный матч в квартете подопечные Дмитрия Михайленко проведут 19 ноября против Нидерландов.

Евро-2025 U-19. Квалификация. Группа 1

1-й тур, 13.11.2024

  • Украина – Казахстан – 1:2
  • Словения – Нидерланды – 0:2

2-й тур, 16.11.2024

Украина U-19 – Словения U-19 – 0:1

Гол: Пейчич, 49.

Украина U-19: Суркис, Коробов, Захарченко, Гавриленко, Дигтярь (Вернаттус, 88), Ищенко, Синчук, Бауманн (Осипенко, 46), Цуканов (Лень, 88), Гусол (Шевченко, 63), Ломага (Пономаренко, 63).

Словения U-19: Жнудерл, Петрович, Забуковник (Краньчич, 64), Орбич, Хрватин, Пейчич (Елен, 64), Голич, Керин, Бендра (Анжел, 90+3), Грлич (Караходжич, 46), Топалович (Корен, 70).

Предупреждения: Бауман, 22, Цуканов, 65, Бакус, 69 (не на поле), Пономаренко, 90+1 – Забуковник, 59, Голич, 90+1.

Нидерланды – Казахстан – 2:0

Турнирная таблица

3-й тур, 19.11.2024

20:00. Нидерланды – Украина (Вендам)

20:00. Казахстан – Словения (Ассен)

Видеозапись матча

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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