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14 ноября 2024, 05:45 | Обновлено 14 ноября 2024, 06:51
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0

Украина U-19 – Словения U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 ноября в 13:00 матч 2-го тура квалификации Евро-2025 U-19

14 ноября 2024, 05:45 | Обновлено 14 ноября 2024, 06:51
71
0
Украина U-19 – Словения U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

16 ноября в 13:00 в Нидерландах проходит матч квалификации Евро-2025 U-19 между сборными Украины U-19 и Словении U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Юношеская сборная Украины U-19 с 13 по 19 ноября в Нидерландах играет в квалификационном раунде Евро-2025 U-19.

В первом матче Украина сенсационно проиграла Казахстану (1:2), а Словения уступила Нидерланды (0:2).

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассчитывает на 22 исполнителя.

За сборную U-19 дебютировал 17-летний полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Захар Бауманн, на днях получивший паспорт гражданина Украины.

Украина U-19 – Словения U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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