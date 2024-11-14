Украина U-19 – Словения U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 ноября в 13:00 матч 2-го тура квалификации Евро-2025 U-19
16 ноября в 13:00 в Нидерландах проходит матч квалификации Евро-2025 U-19 между сборными Украины U-19 и Словении U-19.
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Юношеская сборная Украины U-19 с 13 по 19 ноября в Нидерландах играет в квалификационном раунде Евро-2025 U-19.
В первом матче Украина сенсационно проиграла Казахстану (1:2), а Словения уступила Нидерланды (0:2).
Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассчитывает на 22 исполнителя.
За сборную U-19 дебютировал 17-летний полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Захар Бауманн, на днях получивший паспорт гражданина Украины.
Украина U-19 – Словения U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеоплейер будет добавлен перед началом матча
Турнирная таблица
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