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16 ноября 2024, 00:39 | Обновлено 16 ноября 2024, 00:41
48
0

Украина U-19 – Словения U-19. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура квалификации чемпионата Европы U-19

16 ноября 2024, 00:39 | Обновлено 16 ноября 2024, 00:41
48
0
Украина U-19 – Словения U-19. Текстовая трансляция матча
УАФ

В субботу, 16-го ноября, состоится поединок 2-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы U-19 в рамках группы A, в котором сразятся Украина и Словения. Матч пройдет в Вендаме (Нидерланды), на поле стадиона «Де Лангелегте», начало в 13:00.

Команда Дмитрия Михайленко разочаровала, когда начала отборочный цикл с поражения от Казахстана несколько дней назад (1:2). Теперь же «сине-желтым» предстоит сыграть против Словении, против которой у нас в данной возрастной группе история встреч исключительно миролюбивая – две ничьи. При этом команда Мишо Бречко также проиграла в первом туре – Нидерландам (0:2), поэтому нас ожидает дуэль неудачников на старте. Во втором этапе борьбу продолжат два первых места и одна лучшая команда среди третьих.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-19 – Словения U-19, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Украина U-19
16.11.2024 -
13:00
Словения U-19
ТБ 2 1.30 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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