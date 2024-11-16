В субботу, 16-го ноября, состоится поединок 2-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы U-19 в рамках группы A, в котором сразятся Украина и Словения. Матч пройдет в Вендаме (Нидерланды), на поле стадиона «Де Лангелегте», начало в 13:00.

Команда Дмитрия Михайленко разочаровала, когда начала отборочный цикл с поражения от Казахстана несколько дней назад (1:2). Теперь же «сине-желтым» предстоит сыграть против Словении, против которой у нас в данной возрастной группе история встреч исключительно миролюбивая – две ничьи. При этом команда Мишо Бречко также проиграла в первом туре – Нидерландам (0:2), поэтому нас ожидает дуэль неудачников на старте. Во втором этапе борьбу продолжат два первых места и одна лучшая команда среди третьих.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-19 – Словения U-19, за которой можно следить в украинской версии сайта.