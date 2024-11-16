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Чемпионат Европы
16 ноября 2024, 14:57 | Обновлено 16 ноября 2024, 15:15
2515
54

Провал в квалификации на Евро-2025. Украина U-19 уступила еще и Словении

Команда Михайленко уже может оставить надежды на «элитный» раунд

16 ноября 2024, 14:57 | Обновлено 16 ноября 2024, 15:15
2515
54
Провал в квалификации на Евро-2025. Украина U-19 уступила еще и Словении

Летом этого года юношеская сборная Украины среди игроков в возрасте до 17 лет отметилась неудачным выступлением на чемпионате Европы-2024, тогда как ребята до 19 лет в своей возрастной группе достигли аж полуфинального раунда, что считалось потрясающим достижением. А потом определенное количество подопечных Юрия Мороза «подросло» до более возрастной категории, и начало работать уже под руководством Дмитрия Михайленко на пути к чемпионату Европы-2025 в Румынии в той же категории U-19.

Однако квалификационный раунд на этот турнир является очень конкурентным и насчитывает в себе два этапа, и когда команда попадает в группу с такими соперниками, как Нидерланды, Казахстан и Словения, то включаться нужно уже с первой игры. Это так и не удалось сделать «сине-желтым» несколько дней назад в игре против казахстанцев (1:2), поэтому к матчу против словенцев мы подходили в не слишком хорошем настроении.

Впрочем, мы знаем, какой на самом деле была Украина в первом тайме, потому что организаторы трансляции в Нидерландах нам от силы показали 10 минут игрового времени в плохом качестве, поэтому материала для анализа фактически не было. Однако, если там был такой же медленный футбол в исполнении обеих команд, как мы увидели после восстановления картинки, то никто ничего и не пропустил.

Во втором тайме с видеосигналом была значительно лучше ситуация, но на поле для подопечных Михайленко вообще ничего не изменилось. За исключением того, что «сине-желтые» пропустили на 49 минуте по итогам подачи с правого фланга от Хрватина, которую головой завершил Пеичич, и соответственно должны были отыгрываться остальное игровое время.

Неудивительно, что с этим у нас возникли серьезные проблемы, потому что банально добраться до чужих владений с реальным голевым моментом украинцы смогли лишь однажды – сразу после пропущенного, когда выше ворот пробил из пределов штрафной Цуканов. А остальное время пролетело для нас, в лучшем случае, при неудачных фланговых подачах. И никакие громкие фамилии в заявке положение дел не улучшили.

В заключительном туре 19 ноября Украина сыграет против Нидерландов, а Словения встретится с Казахстаном.

Чемпионат Европы U-19. Квалификация. Групповой этап. Группа A. 2-й тур.

Украина U-19 – Словения U-19 – 0:1

Гол: Пеичич, 49

Предупреждения: Бауманн, 36, Цуканов, 65, Пономаренко, 90+1 – Забуковник, 59, Голич, 90+1

Украина U-19: Суркис – Дигтярь (Вернаттус, 87), Гавриленко, Захарченко, Коробов – Ищенко – Гусол (Шевченко, 63), Цуканов (Лень, 87), Бауманн (Осипенко, 46), Синчук – Ломага (Пономаренко, 63).

Словения U-19: Жнудерл – Хрватин, Орбич, Забуковник (Краньичич, 63), Петрович – Бендра (Анжель, 90+2), Керин, Голич, Пеичич (Елен, 63) – Топалович (Корен, 69), Грлич (Караходжич, 46).

Арбитр: Радослав Гидженов (Болгария).

Стадион: «Де Лангелегте» (Вендам, Нидерланды).

Удары (в створ): 12 (2) – 9 (2)
Угловые: 3 – 1
Оффсайды: 0 – 1.

УКРАИНА U-19 – СЛОВЕНИЯ U-19. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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По теме:
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Дмитрий Михайленко чемпионат Европы по футболу U-19 текстовая трансляция сборная Украины по футболу U-19 Украина - Словения сборная Словении по футболу U-19
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 54
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mini.f
Бауманн сейчас сильно пожалел, что согласился выступать за Украину.... Даже выход на поле нового гения футбола Шевченка, не спас нас от поражения. У меня вопрос к руководству УАФ - может пора прекращать порочную практику назначать главными тренерами наших молодежных команд тех, кто больше занесет в кабинет на 5-м этаже Дома футбола? Те, кто мало-мальски разбирается в футболе, были изначально в шоке, когда услышали фамилию Михайличенка... Результат не заставил себя долго ждать.
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+3
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Андрій Заліщук
Одна молодіжка тримає марку сильної команди у нас (он вчора програючи 3-1 зуміли вирвати нічию 3-3 у Португалії на їх полі)
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+3
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Main
Суркис с углового пропустил снова!?
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+1
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_Quantum19_
Пономаренко, звісно, в цьому матчі що та дерев'яна колода. Михайленко йому не нагадав перед виходом на поле, що за м'ячем треба БІГАТИ. Хоча б зрідка.
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0
Main
Что ж ты Суркис 
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0
_Quantum19_
М. Пономаренко - повне лайно. Геть його із збірної!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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0
Nba37
Просто надо в ворота не ставить Суркиса и будет результат 
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0
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pricolist
Подивився хто тренує цих хлопців і зовсім не здивований результатам. Шкода, що цю бездарність допустили до збірної
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0
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Pavel_i_CO
Ломага - одразу видно, що з бамбаса. ЛЕДАРЬ 
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-1
_Quantum19_
Суркіса-молодшого геть із збірної!!!!!!!!!!!!!!!
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-1
Pavel_i_CO
Надія днонєтскага футболу Цуканов - повне лайно
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Фанькин кот
А не фиг было бездарь суркиса, сынка сепаратюги медведчуковского пророссийского, в ворота сборной ставить!!! И вообще, эти негодяи все поголовно имеют израильские паспорта. Украина для них никакая не родина, а территория с гоями для ограбления и порабощения. При неблагоприятном развитии событий эта шайка продаст нас подороже кремлёвскому карлику, а сама сбежит в "землю обетованную"😡👿
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-1
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apepa
кремлёвский ублюдок суркис убил украинский футбол!
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-1
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moysha
Михайленко фуфло а не тренер, тим більше якщо бере такий непотріб як Шевченко і Суркіс
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-1
VovanSidorovi4
Суркис не спас.
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-1
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Pavel_i_CO
Всіх східняків на примусову фільтрацію!!!
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-2
Gargantua81
хорошая идея была назначить Михайленко ))
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-2
Pavel_i_CO
Всіх східняків геть зі збірної
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-3
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DK1961
Деградация что то стремительно ускорилась. На всех уровнях. Сегодня вечером будет вбит последний гвоздь? Или произойдет чудо?
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-5
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