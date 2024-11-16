Без Шевченка, но с Суркисом. Опубликован состав сборной Украины U-19
Национальная команда сыграет против Словении U-19 в отборе на ЧЕ-2025
В субботу, 16 ноября, сборная Украины U-19 проведет поединок против сверстников из Словении в рамках второго тура квалификации чемпионата Европы-2025.
Матч начнется в 13:00 по киевскому времени.
Главный тренер сине-желтых Дмитрий Михайленко произвел пять замен по сравнению с предыдущей игрой.
После первого тура Украина и Словения занимают третье и четвертое место в группе соответственно.
Украина: Суркис, Дегтяр, Захарченко, Гавриленко, Коробов, Ищенко, Гусол, Бауманн, Цуканов, Синчук (к), Ломага.
Также в группе, кроме Словении, находятся Казахстан и Нидерланды.
Состав сборной Украины U-19:
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