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Молодежные турниры
16 ноября 2024, 12:20 | Обновлено 16 ноября 2024, 12:46
357
0

Без Шевченка, но с Суркисом. Опубликован состав сборной Украины U-19

Национальная команда сыграет против Словении U-19 в отборе на ЧЕ-2025

16 ноября 2024, 12:20 | Обновлено 16 ноября 2024, 12:46
357
0
Без Шевченка, но с Суркисом. Опубликован состав сборной Украины U-19
УАФ

В субботу, 16 ноября, сборная Украины U-19 проведет поединок против сверстников из Словении в рамках второго тура квалификации чемпионата Европы-2025.

Матч начнется в 13:00 по киевскому времени.

Главный тренер сине-желтых Дмитрий Михайленко произвел пять замен по сравнению с предыдущей игрой.

После первого тура Украина и Словения занимают третье и четвертое место в группе соответственно.

Украина: Суркис, Дегтяр, Захарченко, Гавриленко, Коробов, Ищенко, Гусол, Бауманн, Цуканов, Синчук (к), Ломага.

Также в группе, кроме Словении, находятся Казахстан и Нидерланды.

Состав сборной Украины U-19:

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16 ноября сборная Украины U-19 сыграет против Словении в отборе на ЧЕ
сборная Украины по футболу U-19 сборная Словении по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу U-19 стартовые составы Украина - Словения Дмитрий Михайленко Вячеслав Суркис Кристиан Шевченко
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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