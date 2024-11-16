Без Шевченка, но с Суркисом. Опубликован состав сборной Украины U-19

В субботу, 16 ноября, сборная Украины U-19 проведет поединок против сверстников из Словении в рамках второго тура квалификации чемпионата Европы-2025.

Матч начнется в 13:00 по киевскому времени.

Главный тренер сине-желтых Дмитрий Михайленко произвел пять замен по сравнению с предыдущей игрой.

После первого тура Украина и Словения занимают третье и четвертое место в группе соответственно.

Украина: Суркис, Дегтяр, Захарченко, Гавриленко, Коробов, Ищенко, Гусол, Бауманн, Цуканов, Синчук (к), Ломага.

Также в группе, кроме Словении, находятся Казахстан и Нидерланды.

Состав сборной Украины U-19: