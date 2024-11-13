Украина U-19 – Казахстан U-19 – 1:2. Пропустили сухой лист. Видео голов

13 ноября юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2006 г.р.) начала борьбу в квалификационном раунде Евро-2025 U-19.

Сине-желтые прибыли в Нидерланды для участия в поединках группы 1. Стартовали подопечные Дмитрия Михайленко поединком со сверстниками из Казахстана, который проходил в Ассене.

На 9-й минуте украинская сборная пропустила, когда из пределов штрафного мяч в ворота сумел протолкнуть Агиманов. Украинцам мало что удавалось на чужой половине поля, и к концу первого тайма Агиманов оформил дубль, забив прямым ударом с углового.

Перед перерывом голевой случай не использовал Гусол.

На 62-й минуте Пономаренко с пенальти сократил отставание сине-желтых. Позже Матвей проверил кипера соперников ударом со штрафного.

Заключительные минуты пришли при давлении украинцев на ворота соперников, однако вырвать ничью не удалось – 1:2.

Следующий матч подопечные Дмитрия Михайленко проведут 16 ноября против Словении.

Квалификация Евро-2025 U-19. Группа 1

1-й тур, 13.11.2024

Украина U-19 – Казахстан U-19 – 1:2

Голы: Пономаренко, 62 (пен) – Агиманов, 9, 35

Украина U-19: Суркис, Коробов, Шершень, Захарченко, Дикий (Дигтярь, 46), Ищенко (Бауманн, 83), Шевченко (Пшеничнюк, 75), Цуканов, Осипенко (Лень, 64), Гусол, Пономаренко (Ломага, 83).

Казахстан U-19: Мендигалиев, Исраилов, Ерлан, Елемес, Саидов, Дуйсенбек, Примбердиев (Ассилбаев, 75), Серикулы (Сарсенбаев, 75), Абиль, Агиманов (Саутов, 68), Багдат (Газиха, 68, Жанхаев, 88).

Предупреждения: Коробов (78) – Исраилов (20), Абиль (38), Мендигалиев (61), Сарсенбаев (79), Дуйсенбек (90+7).

Словения – Нидерланды – 0:2

2-й тур, 16.11.2024

13:00. Украина – Словения (Вендам)

17:00. Нидерланды – Казахстан (Ассен)

3-й тур, 19.11.2024

20:00. Нидерланды – Украина (Вендам)

20:00. Казахстан – Словения (Ассен)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Пономаренко, 62 мин (пен)

Видеозапись матча