13 ноября проходит матч квалификации Евро-2025 U-19 между сборными Украины U-19 и Казахстаном U-19.

Коллективы играют в Нидерландах, в городе Ассен. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

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Сине-желтые считались явными фаворитами противостояния, но в первом тайме подопечные Дмитрия Михайленко пропустили два гола.

Дубль за Казахстан U-19 оформил Тамерлан Агиманов, который отличился на 9-й и 35-й минутах. Второй мяч Агиманов забил прямым ударом с углового, положив сухой лист.

Юношеская сборная Украины с 13 по 19 ноября в Нидерландах играет в квалификационном раунде Евро-2025. Сине-желтым также будут противостоять сборные Словении и Нидерландов.

❗️ ВИДЕО. Сухой лист Казахстана. Как Украина пропустила прямой гол с углового