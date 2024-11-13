Суркис и Шевченко в основе, Бауманн в запасе. Состав Украины U-19 на матч

В 20:00 начнется матч отбора на Евро-2025 U-19 между юношескими сборными Украины и Казахстана. В основе команды Дмитрия Михайленко выйдут Вячеслав Суркис и Кристиан Шевченко, а вот Захари Бауманн остался в запасе.

Недавно хавбек МЮ получил украинское гражданство и сразу же был вызван в юношескую команду.

Украина: Суркис, Дикий, Захарченко, Шершень, Коробов, Ищенко, Гусол, Осипенко, Цуканов, Шевченко, Пономаренко

В группе отбора, кроме Казахстана, участвуют Нидерланды и Словения.