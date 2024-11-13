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  4. Суркис и Шевченко в основе, Бауманн в запасе. Состав Украины U-19 на матч
Молодежные турниры
13 ноября 2024, 19:04 | Обновлено 13 ноября 2024, 20:03
1444
7

Суркис и Шевченко в основе, Бауманн в запасе. Состав Украины U-19 на матч

Матч отбора на Евро-2025 U-19

13 ноября 2024, 19:04 | Обновлено 13 ноября 2024, 20:03
1444
7
Суркис и Шевченко в основе, Бауманн в запасе. Состав Украины U-19 на матч
УАФ

В 20:00 начнется матч отбора на Евро-2025 U-19 между юношескими сборными Украины и Казахстана. В основе команды Дмитрия Михайленко выйдут Вячеслав Суркис и Кристиан Шевченко, а вот Захари Бауманн остался в запасе.

Недавно хавбек МЮ получил украинское гражданство и сразу же был вызван в юношескую команду.

Украина: Суркис, Дикий, Захарченко, Шершень, Коробов, Ищенко, Гусол, Осипенко, Цуканов, Шевченко, Пономаренко

В группе отбора, кроме Казахстана, участвуют Нидерланды и Словения.

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Захар Бауманн сборная Украины по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу U-19 Украина - Казахстан Вячеслав Суркис Кристиан Шевченко сборная Казахстана по футболу U-19 стартовые составы
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Crimea
О, опзшне шобло суркісня й надалі ганьбить український футбол
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_Quantum19_
Доки у Кривому Розі розгрібають завали та гинуть люди (мати та троє дітей), Суркіс-молодший виходить в основі молодіжки на гру з казахами. 
Геть Суркіса-молодшого із молодіжної збірної!!!!!!
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