Молодежные турниры13 ноября 2024, 19:04 | Обновлено 13 ноября 2024, 20:03
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7
Суркис и Шевченко в основе, Бауманн в запасе. Состав Украины U-19 на матч
Матч отбора на Евро-2025 U-19
13 ноября 2024, 19:04 | Обновлено 13 ноября 2024, 20:03
1444
7
В 20:00 начнется матч отбора на Евро-2025 U-19 между юношескими сборными Украины и Казахстана. В основе команды Дмитрия Михайленко выйдут Вячеслав Суркис и Кристиан Шевченко, а вот Захари Бауманн остался в запасе.
Недавно хавбек МЮ получил украинское гражданство и сразу же был вызван в юношескую команду.
Украина: Суркис, Дикий, Захарченко, Шершень, Коробов, Ищенко, Гусол, Осипенко, Цуканов, Шевченко, Пономаренко
В группе отбора, кроме Казахстана, участвуют Нидерланды и Словения.
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Геть Суркіса-молодшого із молодіжної збірної!!!!!!