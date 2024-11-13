Неприятная сенсация. Сборная Украины U-19 проиграла Казахстану

Сборная Украины U-19 стартовала в квалификационном раунде юниорского чемпионата Европы. Первым соперником нашей команды стала команда Казахстана.

«Сине-желтые» неудачно начали встречу, пропустив гол уже на 9-й минуте. После ошибки Коробова мяч в ворота сборной Украины отправил Агиманов.

Украинцы долго не могли наладить свою игру, но в середине первого тайма завладели территориальным преимуществом. Большинство своих атак «сине-желтые» строили через правый фланг, где активными действиями выделялся Гусол. Казахи большими силами оборонялись, но неожиданно еще раз поразили наши ворота. Все тот же Агиманов прямым ударом с углового заставил капитулировать Суркиса.

Первую реальную возможность для взятия ворот украинцы создали перед перерывом: Гусол с острого угла не переиграл Мендыгалиева.

Номинальные хозяева поля активно начали вторую половину встречи, пытаясь исправить ситуацию. И в середине второго тайма нашей команде удалось заработать пенальти, который четким ударом реализовал Пономаренко.

Украинцы продолжили атаковать, но преодолеть насыщенные защитные редуты соперников было непросто. В итоге, сборная Казахстана сумела удержать приемлемый результат, одержав первую победу на официальном уровне с 2017 года.

Следующий поединок квалификационного раунда против Словении сборная Украины U-19 проведет в субботу.

Чемпионат Европы U-19. Квалификационный раунд. 1-й тур.

Украина U-19 – Казахстан U-19 – 1:2

Голы: Пономаренко (61, пенальти) – Агиманов (9, 35)

Предупреждения: Коробов (78) – Исраилов (20), Абиль (38), Мендыгалиев (61), Сарсенбаев (79), Дуйсенбек (96)

Украина U-19: Суркис, Дикий (Дигтярь, 46), Захарченко, Шершень, Коробов, Ищенко (Бауманн, 83), Гусол, Осипенко (Лэнь, 64), Цуканов, Шевченко (Пшеничнюк, 74), Пономаренко (Ломага, 83)

Казахстан U-19: Мендыгалиев, Саидов, Йелемес, Йерлан, Исраилов, Примбердиев (Ассилбаев, 75), Дуйсенбек, Агиманов (Саутов, 68), Абиль, Серикулы (Сарсенбаев, 75), Багдат (Газиев, 68; Жанхаев, 88)

Арбитр: Анте Чулина (Хорватия)

Стадион Марсдейк (Ассен, Нидерланды)

УКРАИНА U-19 – КАЗАХСТАН U-19. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА