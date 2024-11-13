Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неприятная сенсация. Сборная Украины U-19 проиграла Казахстану
Чемпионат Европы
13 ноября 2024, 21:58 | Обновлено 13 ноября 2024, 22:35
2754
25

Неприятная сенсация. Сборная Украины U-19 проиграла Казахстану

Украинцы стартовали с поражения в квалификационном раунде чемпионата Европы

13 ноября 2024, 21:58 | Обновлено 13 ноября 2024, 22:35
2754
25
Неприятная сенсация. Сборная Украины U-19 проиграла Казахстану
УАФ

Сборная Украины U-19 стартовала в квалификационном раунде юниорского чемпионата Европы. Первым соперником нашей команды стала команда Казахстана.

«Сине-желтые» неудачно начали встречу, пропустив гол уже на 9-й минуте. После ошибки Коробова мяч в ворота сборной Украины отправил Агиманов.

Украинцы долго не могли наладить свою игру, но в середине первого тайма завладели территориальным преимуществом. Большинство своих атак «сине-желтые» строили через правый фланг, где активными действиями выделялся Гусол. Казахи большими силами оборонялись, но неожиданно еще раз поразили наши ворота. Все тот же Агиманов прямым ударом с углового заставил капитулировать Суркиса.

Первую реальную возможность для взятия ворот украинцы создали перед перерывом: Гусол с острого угла не переиграл Мендыгалиева.

Номинальные хозяева поля активно начали вторую половину встречи, пытаясь исправить ситуацию. И в середине второго тайма нашей команде удалось заработать пенальти, который четким ударом реализовал Пономаренко.

Украинцы продолжили атаковать, но преодолеть насыщенные защитные редуты соперников было непросто. В итоге, сборная Казахстана сумела удержать приемлемый результат, одержав первую победу на официальном уровне с 2017 года.

Следующий поединок квалификационного раунда против Словении сборная Украины U-19 проведет в субботу.

Чемпионат Европы U-19. Квалификационный раунд. 1-й тур.

Украина U-19 – Казахстан U-19 – 1:2

Голы: Пономаренко (61, пенальти) – Агиманов (9, 35)

Предупреждения: Коробов (78) – Исраилов (20), Абиль (38), Мендыгалиев (61), Сарсенбаев (79), Дуйсенбек (96)

Украина U-19: Суркис, Дикий (Дигтярь, 46), Захарченко, Шершень, Коробов, Ищенко (Бауманн, 83), Гусол, Осипенко (Лэнь, 64), Цуканов, Шевченко (Пшеничнюк, 74), Пономаренко (Ломага, 83)

Казахстан U-19: Мендыгалиев, Саидов, Йелемес, Йерлан, Исраилов, Примбердиев (Ассилбаев, 75), Дуйсенбек, Агиманов (Саутов, 68), Абиль, Серикулы (Сарсенбаев, 75), Багдат (Газиев, 68; Жанхаев, 88)

Арбитр: Анте Чулина (Хорватия)

Стадион Марсдейк (Ассен, Нидерланды)

УКРАИНА U-19 – КАЗАХСТАН U-19. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Полузащитник Манчестер Юнайтед дебютировал за юношескую сборную Украины
Украина U-19 – Казахстан U-19 – 1:2. Пропустили сухой лист. Видео голов
ВИДЕО. Сухой лист Казахстана. Как Украина пропустила прямой гол с углового
чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-19 Украина - Казахстан сборная Казахстана по футболу U-19 отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сын Виталия Кличко попал в расширенный состав сборной Украины
Баскетбол | 13 ноября 2024, 15:49 9
Сын Виталия Кличко попал в расширенный состав сборной Украины
Сын Виталия Кличко попал в расширенный состав сборной Украины

Максим Кличко имеет шанс дебютировать в составе национальной команды

Майк ТАЙСОН: «В тюрьме мне угрожали ножом. Знаете, что было дальше?»
Бокс | 13 ноября 2024, 01:21 1
Майк ТАЙСОН: «В тюрьме мне угрожали ножом. Знаете, что было дальше?»
Майк ТАЙСОН: «В тюрьме мне угрожали ножом. Знаете, что было дальше?»

«Железный Майк» рассказал историю из жизни

ВИДЕО. Арбитр АПЛ подозревается в употреблении наркотических веществ
Футбол | 13.11.2024, 21:57
ВИДЕО. Арбитр АПЛ подозревается в употреблении наркотических веществ
ВИДЕО. Арбитр АПЛ подозревается в употреблении наркотических веществ
ДЕВУШКА ДНЯ. Бруна Ротта – самая красивая девушка в Реал Мадрид
Футбол | 13.11.2024, 07:50
ДЕВУШКА ДНЯ. Бруна Ротта – самая красивая девушка в Реал Мадрид
ДЕВУШКА ДНЯ. Бруна Ротта – самая красивая девушка в Реал Мадрид
И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
Футбол | 13.11.2024, 12:33
И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
Комментарии 25
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nikos
Вітаємо в ері синочків та зятьків. Вміти грати не обов'язково.
Ответить
+3
Frank Piter
Днари ☝️
Ответить
+1
Показать Скрыть 4 ответа
India Life
Воротник дырка как и его рпц-шный папаша
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Игорь Нестеренко
Суркісня ганьбить Украхну й надалі! Вбили Динамо, вб'ємо і збірну
Ответить
+1
Отаман
Славко син суркіса обісрав по вуха сьогодні всіх гуньдяївців суркіса, там і сам обісрався він та зганьбив Україну 
Ответить
0
Помпео
Кто лев матча?
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Отаман
Обісрані гуньдяївці pavel.co, DK 1961 та бовдур serhiy, досить ховатися, вас лохів всі ждуть, вам треба мівіну та мило відпрацьовувати від господаря вашого щура кацапського суркіса🥳
Ответить
0
Gargantua81
по игре никакой сенсации
Ответить
0
_Quantum19_
Певно, Михайленко точно не очікував, що Суркіс-молодший такий м'яч пропустить.) 
Ответить
-1
Отаман
Обісрані гуньдяївці суркіса сховалися та всралися під себе щури, як це зробив славко суркіс сьогодні🐀💩
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
Отаман
Обісраний гуньдяй pavel.co та щур втікач DK1961, не треба ховатися лохи, йдіть сюди, відпрацьовуйте мівіну та мило від свого господаря щура кацапського суркіса, захищайте гравців гуньдяївців та славка обісраного суркіса🥳
Ответить
-2
_Quantum19_
Після гри склалося враження, що В. Лобановський все своє життя саме молодіжку казахів тренував.)
Якось так.
Ответить
-6
Отаман
Обісрані хвойди суркисів, перед грою писали як добре що одні гуньдяївці грають суркіса, а зараз всралися під себе та сховалися щури 🐀💩
Ответить
-9
Отаман
Славко суркіс зганьбив Україну, та всрався по самі свої великі вуха🙉
Ответить
-10
_Quantum19_
Чого б це неприємна? Ви гру дивилися? В нашої молодіжки немає геть нічого, окрім недолугого контролю на половині поля суперників більшу частину часу у матчі. Ні комбінацій, ні дальніх ударів, геть нічого.
Радійте, що у вас Пономаренко з пенальті забив. Це ж важливіше, ніж можлива перемога збірної у цій грі.
Ответить
-11
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зидан хочет возглавить только одну команду. Из-за этого отказал даже Реалу
Зидан хочет возглавить только одну команду. Из-за этого отказал даже Реалу
12.11.2024, 10:36 1
Футбол
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
12.11.2024, 21:29 5
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, с кем я бы боксировал, если бы был на месте Дюбуа?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, с кем я бы боксировал, если бы был на месте Дюбуа?»
11.11.2024, 17:48
Бокс
«Он может запороть бой». Топ-боксер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он может запороть бой». Топ-боксер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
13.11.2024, 08:25
Бокс
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
12.11.2024, 12:58 59
Футбол
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
12.11.2024, 13:21 25
Футбол
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
12.11.2024, 09:00 9
Бокс
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
12.11.2024, 11:42 181
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем