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Чемпионат Европы
12 ноября 2024, 20:04 | Обновлено 12 ноября 2024, 20:05
178
0

Украина U-19 – Казахстан U-19. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка квалификационного раунда юниорского чемпионата Европы

12 ноября 2024, 20:04 | Обновлено 12 ноября 2024, 20:05
178
0
Украина U-19 – Казахстан U-19. Текстовая трансляция матча
УАФ

В среду, 13-го ноября, сборная Украины U-19 стартует в квалификации юниорского чемпионата Европы. Первым соперником нашей команды станет Казахстан. Матч пройдет в Ассене (Нидерланды) на стадионе «Марсдейк», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

Кроме Украины и Казахстана в группу 1 попали Нидерланды и Словения. В элит-раунд отборочного турнира Евро-2025 выйдут по две первые сборные каждой группы квалификационного раунда и лучшая третья команда.

Дмитрий Михайленко, главный тренер сборной Украины U-19:

«Нидерланды – мощная команда, поэтому, думаю, это однозначный лидер нашей группы. А что касается других команд, то я ни в коем случае не хочу недооценивать соперников. Словения сейчас на подъеме. Это касается всех сборных, начиная с национальной. У команды U-19 большое количество игроков выступает в Италии, а это о многом говорит. Что касается казахстанцев, то все их исполнители представляют местные клубы. Поэтому, пока не начались квалификационные поединки, считаю, у всех шансы равны».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-19 – Казахстан U-19, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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