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12 ноября 2024, 11:23 | Обновлено 12 ноября 2024, 11:38
86
0

Украина U-19 – Казахстан U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 ноября в 20:00 матч 1-го тура квалификации Евро-2025 U-19

12 ноября 2024, 11:23 | Обновлено 12 ноября 2024, 11:38
86
0
Украина U-19 – Казахстан U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

13 ноября в 20:00 в Нидерландах проходит матч квалификации Евро-2025 U-19 между сборными Украины U-19 и Казахстаном U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Юношеская сборная Украины U-19 с 13 по 19 ноября в Нидерландах играет в квалификационном раунде Евро-2025. Сине-желтым также будут противостоять сборные Словении и Нидерландов.

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассчитывает на 22 исполнителя.

В сборную вызван 17-летний полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Захар Бауманн, на днях получивший паспорт гражданина Украины.

Украина U-19 – Казахстан U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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