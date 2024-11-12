13 ноября в 20:00 в Нидерландах проходит матч квалификации Евро-2025 U-19 между сборными Украины U-19 и Казахстаном U-19.

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Юношеская сборная Украины U-19 с 13 по 19 ноября в Нидерландах играет в квалификационном раунде Евро-2025. Сине-желтым также будут противостоять сборные Словении и Нидерландов.

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассчитывает на 22 исполнителя.

В сборную вызван 17-летний полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Захар Бауманн, на днях получивший паспорт гражданина Украины.

Украина U-19 – Казахстан U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция