Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В составе сборной Украины U-19 произошли изменения. Кто выбыл из строя?
Молодежные турниры
12 ноября 2024, 00:11 | Обновлено 12 ноября 2024, 00:19
129
0

В составе сборной Украины U-19 произошли изменения. Кто выбыл из строя?

Украинская команда прибыла в Нидерланды на матчи отбора к Евро-2025 U-19

12 ноября 2024, 00:11 | Обновлено 12 ноября 2024, 00:19
129
0
В составе сборной Украины U-19 произошли изменения. Кто выбыл из строя?
ФК Динамо. Богдан Редушко

Как стало известно Sport.ua, юниорская сборная Украины U-19 11 ноября вечером транзитом через Варшаву прибыла в Нидерланды, где с 13 по 19 ноября примет участие в квалификационном раунде отбора на Евро-2025 U-19.

Соперниками подопечных Дмитрия Mихайленко на соревнованиях в Ассене и Вендаме, кроме хозяев, будут также сборные Казахстана и Словении.

В последний момент в составе украинской сборной произошли изменения: травмированных Богдана Редушко («Динамо» Киев) и Богдана Будка (АЗ Алкмар, Нидерланды) заменили Александр Пшеничнюк («Черноморец» Одесса) и Максим Лень («Фортуна» Дюссельдорф, Германия).

По итогам квалификационного турнира две первые сборные выйдут в элит-раунд отбора, где продолжат борьбу за путевки в финальную часть континентального чемпионата, который будет принимать Румыния.

По теме:
Черноморец начинает подготовку к матчу с Динамо. С кем проведут спарринг?
Мадридский Реал остался без защитника. Что произошло?
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Нидерланды – это однозначный фаворит нашей группы»
Дмитрий Михайленко заявка Богдан Редушко Александр Пшеничнюк инсайд травма сборная Украины по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу U-19
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мне очень обидно». Анчелотти поговорил с сыном о вратаре Реала
Футбол | 11 ноября 2024, 08:20 8
«Мне очень обидно». Анчелотти поговорил с сыном о вратаре Реала
«Мне очень обидно». Анчелотти поговорил с сыном о вратаре Реала

Карло вернет Лунина на скамейку запасных

Назван лучший бразильский игрок. Неймар – 5-й. Кто лидер?
Футбол | 11 ноября 2024, 01:33 1
Назван лучший бразильский игрок. Неймар – 5-й. Кто лидер?
Назван лучший бразильский игрок. Неймар – 5-й. Кто лидер?

Наибольшее признание получил Винисиус Жуниор

Четыре фаворита КриРо. Роналду рассказал, кто может выиграть следующий ЗМ
Футбол | 11.11.2024, 23:52
Четыре фаворита КриРо. Роналду рассказал, кто может выиграть следующий ЗМ
Четыре фаворита КриРо. Роналду рассказал, кто может выиграть следующий ЗМ
Сборная Украины начала подготовку к решающим матчам Лиги наций
Футбол | 11.11.2024, 17:15
Сборная Украины начала подготовку к решающим матчам Лиги наций
Сборная Украины начала подготовку к решающим матчам Лиги наций
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Бокс | 11.11.2024, 07:48
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
11.11.2024, 12:32
Бокс
«Я фанат его стиля. Хочу боя». Чжилей назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
«Я фанат его стиля. Хочу боя». Чжилей назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
10.11.2024, 08:50 1
Бокс
За какой бой легендарный Майк Тайсон заработал более 100 млн долларов?
За какой бой легендарный Майк Тайсон заработал более 100 млн долларов?
11.11.2024, 00:29 1
Бокс
Джервонта ДЭВИС: «Знаете, что я бы сделал с Флойдом Мейвезером в бою?»
Джервонта ДЭВИС: «Знаете, что я бы сделал с Флойдом Мейвезером в бою?»
10.11.2024, 00:11 2
Бокс
Отдал 4 передачи. Обнародована оценка Мудрика за суперматч Челси – Арсенал
Отдал 4 передачи. Обнародована оценка Мудрика за суперматч Челси – Арсенал
10.11.2024, 21:53
Футбол
ВИДЕО. Он влюблен! Как Криштиану Роналду смотрит на Джорджину Родригес
ВИДЕО. Он влюблен! Как Криштиану Роналду смотрит на Джорджину Родригес
10.11.2024, 05:52
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Александрия на вершине, Шахтер тоже в гонке
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Александрия на вершине, Шахтер тоже в гонке
11.11.2024, 06:23 17
Футбол
Европейский топ-клуб предложил 250 миллионов за суперзвезду Реала
Европейский топ-клуб предложил 250 миллионов за суперзвезду Реала
11.11.2024, 09:26 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем