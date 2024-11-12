В составе сборной Украины U-19 произошли изменения. Кто выбыл из строя?

Как стало известно Sport.ua, юниорская сборная Украины U-19 11 ноября вечером транзитом через Варшаву прибыла в Нидерланды, где с 13 по 19 ноября примет участие в квалификационном раунде отбора на Евро-2025 U-19.

Соперниками подопечных Дмитрия Mихайленко на соревнованиях в Ассене и Вендаме, кроме хозяев, будут также сборные Казахстана и Словении.

В последний момент в составе украинской сборной произошли изменения: травмированных Богдана Редушко («Динамо» Киев) и Богдана Будка (АЗ Алкмар, Нидерланды) заменили Александр Пшеничнюк («Черноморец» Одесса) и Максим Лень («Фортуна» Дюссельдорф, Германия).

По итогам квалификационного турнира две первые сборные выйдут в элит-раунд отбора, где продолжат борьбу за путевки в финальную часть континентального чемпионата, который будет принимать Румыния.