Бауманн и сын Шевченко. Объявлен состав Украины U19 на матчи отбора ЧЕ-2025
С 13 по 19 ноября сине-желтые сыграют с Нидерландами, Казахстаном и Словенией
Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко объявил список игроков, которые с 13 по 19 ноября будут участвовать в квалификационном раунде Евро-2025.
Кроме хозяев мини-турнира Нидерландов, украинцам будут противостоять сборные Казахстана и Словении.
Всборную вызван 17-летний полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Заахара Бауманн, на днях получивший паспорт гражданина Украины. Вызов получил и сын Андрея Шевченко Кристиан, который на клубном уровне защищает цвета «Уотфорда».
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