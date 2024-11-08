Бауманн и сын Шевченко. Объявлен состав Украины U19 на матчи отбора ЧЕ-2025

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко объявил список игроков, которые с 13 по 19 ноября будут участвовать в квалификационном раунде Евро-2025.

Кроме хозяев мини-турнира Нидерландов, украинцам будут противостоять сборные Казахстана и Словении.

Всборную вызван 17-летний полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Заахара Бауманн, на днях получивший паспорт гражданина Украины. Вызов получил и сын Андрея Шевченко Кристиан, который на клубном уровне защищает цвета «Уотфорда».

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