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Молодежные турниры
08 ноября 2024, 20:15 | Обновлено 08 ноября 2024, 20:21
311
0

Бауманн и сын Шевченко. Объявлен состав Украины U19 на матчи отбора ЧЕ-2025

С 13 по 19 ноября сине-желтые сыграют с Нидерландами, Казахстаном и Словенией

08 ноября 2024, 20:15 | Обновлено 08 ноября 2024, 20:21
311
0
Бауманн и сын Шевченко. Объявлен состав Украины U19 на матчи отбора ЧЕ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко объявил список игроков, которые с 13 по 19 ноября будут участвовать в квалификационном раунде Евро-2025.

Кроме хозяев мини-турнира Нидерландов, украинцам будут противостоять сборные Казахстана и Словении.

Всборную вызван 17-летний полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Заахара Бауманн, на днях получивший паспорт гражданина Украины. Вызов получил и сын Андрея Шевченко Кристиан, который на клубном уровне защищает цвета «Уотфорда».

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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