Игрок Манчестер Юнайтед получил украинское гражданство

Полузащитник юношеской команды английского «Манчестер Юнайтед» Захар Бауманн получил украинское гражданство, сообщает Украинская ассоциация футбола.

17-летний футболист уже успел прокомментировать то, что стал гражданином Украины:

«Я очень рад, что наконец стал гражданином Украины и теперь смогу представлять свою страну на международной арене. Есть волнение, но положительное, потому что я чувствую поддержку многих людей. Не могу дождаться знакомства с командой. И вперед к нашей победе! И не только на футбольном поле».

Напомним, Захар Бауманн родился и вырос в Англии, но его родители являются мигрантами из Коломыи. Недавно мы сообщали, что игрок получит первый вызов в сборную Украины U-17.