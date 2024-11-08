Игрок Манчестер Юнайтед получил украинское гражданство
Захар Бауманн стал гражданином Украины
Полузащитник юношеской команды английского «Манчестер Юнайтед» Захар Бауманн получил украинское гражданство, сообщает Украинская ассоциация футбола.
17-летний футболист уже успел прокомментировать то, что стал гражданином Украины:
«Я очень рад, что наконец стал гражданином Украины и теперь смогу представлять свою страну на международной арене. Есть волнение, но положительное, потому что я чувствую поддержку многих людей. Не могу дождаться знакомства с командой. И вперед к нашей победе! И не только на футбольном поле».
Напомним, Захар Бауманн родился и вырос в Англии, но его родители являются мигрантами из Коломыи. Недавно мы сообщали, что игрок получит первый вызов в сборную Украины U-17.
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