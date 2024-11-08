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Англия
08 ноября 2024, 15:52 | Обновлено 08 ноября 2024, 16:53
1656
3

Игрок Манчестер Юнайтед получил украинское гражданство

Захар Бауманн стал гражданином Украины

08 ноября 2024, 15:52 | Обновлено 08 ноября 2024, 16:53
1656
3
Игрок Манчестер Юнайтед получил украинское гражданство
ФК Манчестер Юнайтед. Захар Бауманн

Полузащитник юношеской команды английского «Манчестер Юнайтед» Захар Бауманн получил украинское гражданство, сообщает Украинская ассоциация футбола.

17-летний футболист уже успел прокомментировать то, что стал гражданином Украины:

«Я очень рад, что наконец стал гражданином Украины и теперь смогу представлять свою страну на международной арене. Есть волнение, но положительное, потому что я чувствую поддержку многих людей. Не могу дождаться знакомства с командой. И вперед к нашей победе! И не только на футбольном поле».

Напомним, Захар Бауманн родился и вырос в Англии, но его родители являются мигрантами из Коломыи. Недавно мы сообщали, что игрок получит первый вызов в сборную Украины U-17.

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Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 3
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andre_lui
Це вже серйозно і заслуговує на повагу тим паче зараз!
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+1
serhiy
Респект !!!
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+1
Pennsylvania
Осталось отказаться от британского. Потому что у нас двойное низзя.  Ещё не приняли закон.
Ответить
0
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