Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Италия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Италия U21
19.11.2024 19:15 - : -
УКРАИНА U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
17 ноября 2024, 06:17 | Обновлено 17 ноября 2024, 06:54
82
0

Италия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 ноября в 19:15 товарищеский матч в городе Специя

17 ноября 2024, 06:17 | Обновлено 17 ноября 2024, 06:54
82
0
Италия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Молодежная сборная Украины U-21 19 ноября в 19:15 проводит второй товарищеский матч.

Товарищеский поединок Италия U-21 – Украина U-21 состоится на стадионе Альберто Пикко в городе Специя.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская команда под руководством Унаи Мельгосы готовится к матчам финального раунда Евро-2025 U-21.

Во время учебно-тренировочного сбора сине-желтые 15 ноября провели спарринг против Португалии U-21, который завершился вничью (3:3).

Сине-желтые досрочно оформили путевку в финальный турнир Евро-2025 U-21. Сборная Украины U-21 заняла вторую позицию в группе после команды Англии U-21 и вошли в топ-3 рейтинга вторых мест.

Италия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом боя

По теме:
Матч с шестью голами. Черноморец провел игру с командой УПЛ
Сыграли 120 минут. Заря проиграла команде УПЛ
Сыграли три тайма. Карпаты проиграли команде Первой лиги
товарищеские матчи сборная Украины по футболу U-21 смотреть онлайн Евро-2025 U-21 сборная Италии по футболу U-21 Италия - Украина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В 58 лет на уровне! Майк Тайсон и Джейк Пол устроили крутое шоу
Бокс | 16 ноября 2024, 07:36 20
В 58 лет на уровне! Майк Тайсон и Джейк Пол устроили крутое шоу
В 58 лет на уровне! Майк Тайсон и Джейк Пол устроили крутое шоу

В американском Арлингтоне состоялось яркое событие

«Ты полный придурок, дерьмо». Звездный боксер – о бое Майк Тайсон – Пол
Бокс | 16 ноября 2024, 08:57 1
«Ты полный придурок, дерьмо». Звездный боксер – о бое Майк Тайсон – Пол
«Ты полный придурок, дерьмо». Звездный боксер – о бое Майк Тайсон – Пол

Джервонта Дэвис разнес Джейка Пола

ТАЙСОН – после поражения Полу: «Я едва не умер. Это был последний раз»
Бокс | 16.11.2024, 23:59
ТАЙСОН – после поражения Полу: «Я едва не умер. Это был последний раз»
ТАЙСОН – после поражения Полу: «Я едва не умер. Это был последний раз»
Ничья команды Реброва, фиаско сборной U19, старт теннисисток против Австрии
Футбол | 17.11.2024, 06:50
Ничья команды Реброва, фиаско сборной U19, старт теннисисток против Австрии
Ничья команды Реброва, фиаско сборной U19, старт теннисисток против Австрии
Без одного форварда. Стала известна заявка Украины на матч против Грузии
Футбол | 16.11.2024, 09:07
Без одного форварда. Стала известна заявка Украины на матч против Грузии
Без одного форварда. Стала известна заявка Украины на матч против Грузии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Клоун. Идиот. Подонок». Звезда UFC разнес поединок Майка Тайсона
«Клоун. Идиот. Подонок». Звезда UFC разнес поединок Майка Тайсона
15.11.2024, 15:43 7
Бокс
ВИДЕО. Ветеран против шоумена! Как Тайсон и Джейк Пол сражались в Техасе
ВИДЕО. Ветеран против шоумена! Как Тайсон и Джейк Пол сражались в Техасе
16.11.2024, 07:41
Бокс
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
15.11.2024, 12:00 41
Футбол
Экс-тренера Динамо и Шахтера Луческу будут судить. Причина очень странная
Экс-тренера Динамо и Шахтера Луческу будут судить. Причина очень странная
15.11.2024, 16:30 4
Футбол
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
16.11.2024, 20:57 323
Футбол
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
15.11.2024, 09:15 2
Бокс
Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров
Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров
15.11.2024, 16:41 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем