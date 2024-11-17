Молодежная сборная Украины U-21 19 ноября в 19:15 проводит второй товарищеский матч.

Товарищеский поединок Италия U-21 – Украина U-21 состоится на стадионе Альберто Пикко в городе Специя.

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Украинская команда под руководством Унаи Мельгосы готовится к матчам финального раунда Евро-2025 U-21.

Во время учебно-тренировочного сбора сине-желтые 15 ноября провели спарринг против Португалии U-21, который завершился вничью (3:3).

Сине-желтые досрочно оформили путевку в финальный турнир Евро-2025 U-21. Сборная Украины U-21 заняла вторую позицию в группе после команды Англии U-21 и вошли в топ-3 рейтинга вторых мест.

Италия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом боя