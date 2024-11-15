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Товарищеские матчи
Португалия U21
15.11.2024 19:30 – FT 3 : 3
УКРАИНА U21
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Молодежные турниры
15 ноября 2024, 20:31 | Обновлено 15 ноября 2024, 21:32
606
0

Португалия U-21 – Украина U-21 – 3:3. Бенефис Батагова. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Алверке

15 ноября 2024, 20:31 | Обновлено 15 ноября 2024, 21:32
606
0
Португалия U-21 – Украина U-21 – 3:3. Бенефис Батагова. Видео голов и обзор
УАФ

15 ноября в 19:30 на стадионе Алверка проходит товарищеский матч Португалия U-21 – Украина U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Молодежная сборная Украины U-21 проводит спарринг, готовясь к финальному турниру Евро-2025 U-21.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Все голы в матче

На 4-й минуте Арсений Батагов с пенальти вывел сине-желтых вперед (1:0). Португальцы сравняли счет на 17-й минуте (1:1).

Португалия U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Арсений Батагов, 4 мин (пен)

ГОЛ! 2:3. Максим Хлань, 56 мин (пен)

ГОЛ! 3:3. Арсений Батагов, 86 мин

Видеозапись матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды УКРАИНА U21.
56’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды УКРАИНА U21.
43’
ГОЛ ! Автогол забил игрок команды УКРАИНА U21.
38’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Португалия U21.
17’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Португалия U21.
5’
ГОЛ ! С пенальти забил Арсений Батагов (УКРАИНА U21).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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