Португалия U-21 – Украина U-21 – 3:3. Бенефис Батагова. Видео голов и обзор

15 ноября в 19:30 на стадионе Алверка проходит товарищеский матч Португалия U-21 – Украина U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Молодежная сборная Украины U-21 проводит спарринг, готовясь к финальному турниру Евро-2025 U-21.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Все голы в матче

На 4-й минуте Арсений Батагов с пенальти вывел сине-желтых вперед (1:0). Португальцы сравняли счет на 17-й минуте (1:1).

Португалия U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Арсений Батагов, 4 мин (пен)

ГОЛ! 2:3. Максим Хлань, 56 мин (пен)

ГОЛ! 3:3. Арсений Батагов, 86 мин

Видеозапись матча