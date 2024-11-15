Португалия U-21 – Украина U-21 – 3:3. Бенефис Батагова. Видео голов и обзор
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15 ноября в 19:30 на стадионе Алверка проходит товарищеский матч Португалия U-21 – Украина U-21.
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Молодежная сборная Украины U-21 проводит спарринг, готовясь к финальному турниру Евро-2025 U-21.
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На 4-й минуте Арсений Батагов с пенальти вывел сине-желтых вперед (1:0). Португальцы сравняли счет на 17-й минуте (1:1).
Португалия U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Арсений Батагов, 4 мин (пен)
ГОЛ! 2:3. Максим Хлань, 56 мин (пен)
ГОЛ! 3:3. Арсений Батагов, 86 мин
Видеозапись матча
События матча
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